NewTuscia – ROMA – Questa mattina presso la Sala Bartoloni alla Pisana, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma e la consigliera regionale Edy Palazzi, hanno consegnato un riconoscimento a Valerio Galli, 13enne di Grottaferrata, pluricampione italiano, europeo e mondiale di kickboxing.

“La storia di Valerio è un esempio di dedizione, impegno e sacrificio. Ed è la conferma dell’importanza dello sport, che insegna valori fondamentali, in particolare ai giovani, come impegno, passione, che sono di assoluta rilevanza anche per raggiungere risultati nella vita quotidiana. Colgo l’occasione per ringraziare gli allenatori, i familiari, e tutte quelle attività sportive che ogni giorno svolgono un ruolo prezioso, diventando un riferimento per i giovani e per le nostre comunità” – dichiara Aurigemma.

“Premiare Valerio Galli – dichiara Edy Palazzi – è stato motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Parliamo di un ragazzo di appena 13 anni che, attraverso talento, passione, sacrificio e determinazione, ha già raggiunto traguardi sportivi di assoluto rilievo.

Dietro ogni medaglia c’è molto più di una vittoria: ci sono ore di allenamento, rinunce, disciplina, rispetto delle regole e la capacità di rialzarsi dopo ogni difficoltà. Sono questi i valori che rendono lo sport una straordinaria palestra di vita.

Valerio rappresenta un bellissimo esempio per tanti suoi coetanei e dimostra come la giovane età non sia un limite quando si hanno passione, obiettivi e voglia di mettersi in gioco.

Come istituzioni abbiamo il compito di riconoscere e valorizzare questi talenti, sostenendo i giovani che, attraverso lo sport, contribuiscono a diffondere valori positivi nelle nostre comunità”.