NewTuscia – CASTELNUOVO PARANO (FR) – Si è svolto oggi pomeriggio, presso l’aula Consiliare del Comune di Castelnuovo Parano, l’atteso convegno dal titolo “Insieme per il futuro dei territori montani. Il ruolo strategico delle Comunità Montane per la crescita e lo sviluppo dei Comuni”. Un appuntamento istituzionale di grande rilievo per il Lazio meridionale, promosso dalla XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci” in sinergia con la Regione Lazio, UNCEM e il Parco Naturale dei Monti Aurunci, che ha riunito amministratori locali, vertici regionali ed enti di settore per tracciare le linee guida del rilancio delle aree interne.

All’incontro ha preso parte Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone, Presidente della Commissione Ambiente e Dirigente Regionale di ANCI Lazio con delega all’UPI (Unione delle Province d’Italia), all’UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e al Sistema delle Autonomie Locali, intervenuto per portare il contributo istituzionale degli enti rappresentati e ribadire il pieno sostegno alle politiche di sviluppo montano.

I lavori, apertisi con i saluti istituzionali del Sindaco di Castelnuovo Parano e Presidente della XIX Comunità Montana “L’Arco degli Aurunci”, Ing. Oreste De Bellis, hanno offerto un’importante occasione di approfondimento sulle sfide strutturali, ambientali ed economiche che interessano i comuni montani. Al tavolo dei relatori si sono succeduti il Presidente UNCEM Lazio Dott. Achille Bellucci, il Presidente del Parco Naturale dei Monti Aurunci Dott. Vincenzo Fedele e il Commissario Regionale AICCRE Dott. Alessandro Mazzoli, seguiti da un ampio dibattito che ha coinvolto i Commissari delle Comunità Montane della Provincia di Frosinone e numerosi Sindaci del territorio. L’iniziativa ha visto inoltre la presenza dell’Onorevole Sara Battisti ed è stata conclusa dall’intervento dell’Assessore regionale al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste, Giancarlo Righini.

Nel corso del suo intervento e a margine dell’iniziativa, il Consigliere Gianluca Quadrini ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata, rivolgendo un sentito ringraziamento ai promotori e agli ospiti istituzionali:

«Desidero rivolgere un plauso sincero e un sentito ringraziamento al Sindaco di Castelnuovo Parano e Presidente della XIX Comunità Montana, l’Ing. Oreste De Bellis, per l’impeccabile organizzazione di questo convegno e per la visione con cui guida quotidianamente l’ente nella valorizzazione del comprensorio degli Aurunci» – ha dichiarato Quadrini –. «Un ringraziamento particolare e non formale va inoltre all’Assessore regionale Giancarlo Righini per la sua presenza sempre costante in Ciociaria e per la concreta attenzione che continua a riservare alle esigenze della nostra provincia, dei comparti agricolo e forestale e delle nostre aree interne. La sua vicinanza rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli amministratori locali.

Essere oggi qui, nella duplice veste di Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Frosinone e di Dirigente Regionale di ANCI Lazio con delega all’UPI, all’UNCEM e al Sistema delle Autonomie Locali, significa ribadire con forza la centralità dei territori montani nelle agende istituzionali a ogni livello. Le Comunità Montane non sono semplici enti amministrativi, ma presìdi insostituibili di coesione sociale, tutela ambientale, prevenzione del dissesto idrogeologico e sostegno concreto ai piccoli Comuni.

Contrastare lo spopolamento, garantire servizi essenziali ai cittadini che scelgono di vivere e investire in montagna e trasformare le criticità geografiche in opportunità di sviluppo sostenibile sono sfide che si vincono solo facendo squadra. Il mio impegno, attraverso il raccordo continuo tra Comuni, Provincia, Regione e le associazioni delle autonomie come ANCI, UPI e UNCEM, è quello di lavorare affinché questi territori abbiano strumenti normativi snelli e risorse adeguate per guardare al futuro con fiducia».

L’incontro di Castelnuovo Parano si è così confermato un passaggio strategico per consolidare la filiera istituzionale e delineare politiche condivise a tutela della biodiversità, dell’economia locale e della qualità della vita nei comuni montani della provincia di Frosinone.

Gianluca Quadrini – Consigliere Provinciale di Frosinone, Presidente Commissione Ambiente

Dirigente Regionale ANCI Lazio – Delegato UPI, UNCEM e Sistema delle Autonomie Locali