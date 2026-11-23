NewTuscia – MILANO – “Il sit-in visto oggi davanti Palazzo Marino non ha bisogni di spiegazioni, ma di risposte. I Comitati dei cittadini sono stanchi della malagestione delle piazze tattiche, con il degrado che ha preso il sopravvento sulla normale fruizione. Non va più rinviata una verifica seria, oggettiva e approfondita su tutte le piazze tattiche: prima di peggiorare la situazione, occorre esaminarle in Commissione una per una con l’audizione dei rappresentanti dei Comitati e apportando tutte le variazioni necessarie. Non si tratta di essere in astratto a favore o contro le piazze tattiche, ma di giudicarle sui reali risultati, in modo trasparente e con il contributo di chi quelle piazze le vive ogni giorno. Rigenerare lo spazio pubblico è un obiettivo condiviso: va perseguito con metodo, con i dati e insieme ai cittadini. Quel che ad oggi è certo è che la frequentazione di alcune piazze è ben lontana da quella che il Comune si aspettava in termini di obiettivo”.

Lo ha detto in Piazza della Scala il Consigliere comunale Manfredi Palmeri, Capogruppo a Palazzo Marino della Lista Civica federata con Noi Moderati, intervenendo oggi alla manifestazione dei Comitati dei cittadini espressione dei residenti nelle aree interessate alle piazze tattiche, aggiungendo: “La Giunta anche su questo tema ha spaccato la Città e non è stata capace di trovare una sintesi e di esaminare tutte le variabili nelle diverse ore della giornata. Se uno la notte vive in una fogna a cielo aperto non lo si può rassicurare dicendo che la mattina è un bel ruscello, ma occorre intervenire. Che vuol dire eliminare il degrado, impedire le frequentazioni negative, garantire il diritto alla quiete, assicurare che non ci siano impatti negativi sui parcheggi disponibili, monitorare il rumore, manutenere quanto installato”. “Solo al termine del percorso di analisi si potrà decidere, caso per caso, cosa confermare, cosa correggere e cosa rimuovere; fino ad allora nessuna nuova piazza dovrebbe essere resa definitiva, anche a tutela di quegli interventi che è bene che ci siano perché portano positività nelle aree delle scuole. Noi non abbiamo un approccio ideologico e crediamo che le esigenze si possano e si debbano tenere insieme” ha concluso Manfredi Palmeri. Manfredi Palmeri

Consigliere comunale

Capogruppo Lista Civica federata con Noi Moderati