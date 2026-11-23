NewTuscia – ROMA – «La Giunta regionale ha stanziato 3,95 milioni di euro per le Comunità Energetiche Rinnovabili nel 2026-2028. Una scelta giusta, ma impostata in modo sbagliato: legare i fondi alle aree del Consorzio Industriale del Lazio significa lasciare fuori la gran parte delle cittadine e dei cittadini», dichiara Alessandra Zeppieri, consigliera regionale di Polo Progressista, sostenendo le richieste del Coordinamento CERS Roma e Lazio.

I numeri dell’esclusione sono pesanti. 255 Comuni su 378, pari al 67,5%, non risultano nell’elenco consortile dell’8 maggio 2026, per circa 1,6 milioni di abitanti. A questi si aggiungono quasi 2,6 milioni di romani che non vivono nel IX Municipio, dove ricade l’unica area consortile della Capitale, Santa Palomba. In totale, circa 4,2 milioni di persone, quasi il 73% dei laziali, risulterebbero fuori dal perimetro.

Le criticità sono tre. La prima è l’assenza di confronto: gli indirizzi sono stati definiti senza consultare le CER/CERS già attive e le reti che le accompagnano da anni. La seconda è la discriminazione territoriale: non sono chiarite le condizioni di accesso per chi è fuori dalle aree consortili, comprese le esperienze nate nei quartieri di Roma e nei Comuni non collegati alle aree industriali. La terza è l’utilizzo delle CER come strumento di politica industriale, con la gestione affidata al Consorzio, obiettivi di competitività dei territori e nessuna premialità per le comunità energetiche solidali.

Anche le condizioni finanziarie penalizzano le realtà più piccole: il contributo del 40% con erogazione a saldo e anticipazioni subordinate a garanzie fideiussorie è difficilmente sostenibile per cittadine, cittadini e associazioni, che non hanno la capacità finanziaria delle imprese.

«Le comunità energetiche nascono per far partecipare cittadine e cittadini, famiglie, enti locali, piccole imprese e Terzo Settore, per ridistribuire i benefici e contrastare la povertà energetica. Trasformarle in un incentivo alle imprese tradisce lo spirito della normativa europea», prosegue Zeppieri. «Il contrasto alle emissioni e alla povertà energetica non dipende dai confini dei Consorzi industriali».

Dopo il fallimento del precedente bando da 14 milioni, la nuova misura rischia di ripetere lo stesso modello. L’impostazione è già contestata da oltre 2.000 cittadine e cittadini, più di 100 organizzazioni e oltre 30 comunità energetiche, firmatarie e firmatari dell’appello «Senza comunità energetiche non ci sarà una giusta transizione».

Si chiede alla Regione di rivedere gli indirizzi prima della pubblicazione dell’avviso, garantire l’accesso alle CER di Roma e di tutti i Comuni del Lazio, introdurre criteri che premino il valore sociale delle comunità energetiche solidali e aprire subito un confronto con comunità, associazioni e reti territoriali.

Il 10 dicembre il Coordinamento CERS Roma e Lazio promuove una mobilitazione davanti alla sede della Regione Lazio.

«Saremo presenti. La transizione energetica deve essere dal basso, partecipata, solidale e accessibile a tutti i territori», conclude Zeppieri.