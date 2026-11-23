Narni, successo di partecipazione per “Comunità che cura”, la soddisfazione del Comune

NewTuscia – TERNI – 23 NOV – Ha riscosso un grande successo di partecipazione, secondo il Comune, l’iniziativa, svolta a Narni il 18 novembre scorso dal titolo “Comunità che cura”, promossa dal Comune di Narni, assessorato alle politiche sociali e realizzata in collaborazione con la Rete interassociativa per il Bene Comune, Genera Umano–Scuola Regionale di Innovazione e Generatività Sociale, il Cesvol Umbria e l’Azienda USL Umbria 2. Di seguito il comunicato.

L’iniziativa all’Istituto di Istruzione superiore Gandhi, può essere definita il “punto zero” del percorso partecipativo per la costruzione del nuovo Piano sociale regionale: una prima sperimentazione di un modello di ascolto, confronto e condivisione che, partendo dai territori, intende contribuire alla definizione delle future politiche sociali regionali, valorizzando il protagonismo delle comunità locali. 170 partecipanti, 11 tavoli tematici e due ore di intenso e produttivo lavoro hanno caratterizzato una giornata che ha visto confrontarsi cittadini, associazioni, studenti, rappresentanti delle istituzioni, numerosi professionisti e operatori del Terzo settore, insieme ai professionisti dei servizi sociali e sociosanitari del Comune di Narni e dell’Azienda USL Umbria 2, tra cui assistenti sociali e psicologhe.

Un confronto che ha consentito di mettere in relazione competenze, esperienze e punti di vista differenti, facendo emergere bisogni e proposte per il futuro del territorio. La forza del modello sperimentato risiede proprio nella capacità di far convergere la spinta dal basso delle associazioni, che hanno saputo dare vita a un vero e proprio movimento sociale, con il ruolo dell’Amministrazione comunale, che ha agito da volano, valorizzando le energie presenti sul territorio, facilitando le connessioni e creando le condizioni per un confronto ampio e strutturato.

Un modello che ha dimostrato come l’incontro tra iniziativa civica e azione istituzionale possa generare processi di partecipazione significativi e nuove forme di protagonismo collettivo. Una partecipazione di straordinaria rilevanza, che non si registrava da anni a Narni nell’ambito delle iniziative dedicate alle politiche sociali e che testimonia quanto sia forte il bisogno di ritrovarsi, dialogare e contribuire attivamente alla costruzione delle risposte ai bisogni della comunità. «C’è un grande bisogno di parlare, di confrontarsi e di costruire insieme – dichiara Silvia Tiberti, assessora alle Politiche sociali del Comune di Narni –. Abbiamo riscontrato un entusiasmo straordinario, accompagnato da un clima autenticamente collaborativo.

Sono emerse criticità, problematiche e bisogni, ma soprattutto una forte volontà di affrontarli insieme, superando la frammentazione degli interventi e costruendo una nuova cultura del lavoro di rete. La sfida è quella di promuovere nuove forme di collaborazione tra pubblico, privato sociale e cittadinanza, nella prospettiva dell’amministrazione condivisa e della corresponsabilità nella costruzione del welfare territoriale».

Gli esiti degli undici tavoli, accuratamente raccolti e documentati, saranno sistematizzati e restituiti alla comunità, affinché le conoscenze, le riflessioni e le proposte emerse durante la giornata possano diventare patrimonio di tutti. I risultati saranno inoltre trasmessi alla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica – Villa Umbra e all’Agenzia Umbria Ricerche (AUR), quale contributo concreto del territorio al percorso di elaborazione del nuovo Piano sociale regionale. “Comunità che cura” non rappresenta, dunque, un punto di arrivo, ma l’avvio di un percorso attraverso il quale consolidare le relazioni, valorizzare le competenze e le risorse presenti sul territorio e sperimentare nuove modalità di collaborazione tra istituzioni e comunità.

La straordinaria risposta dei partecipanti conferma la presenza di un importante capitale sociale, fatto di persone, competenze, disponibilità ed energie che chiedono di essere riconosciute, messe in relazione e valorizzate. Un patrimonio sul quale investire per costruire un welfare sempre più partecipato, generativo e capace di rispondere ai bisogni delle persone. (ptn/red 449/26)