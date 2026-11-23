Ilaria Sofia Arcangeli

NewTuscia – VITERBO – Tutto pronto per la rassegna La Luce del Natale, presentata oggi lunedì 23 novembre nella sala consiliare di Palazzo dei Priori. L’iniziativa è realizzata dall’associazione Pro Loco Viterbo con il contributo del Comune di Viterbo – Assessorato alla valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura locale e la collaborazione della Comunità pastorale Santa Maria della Quercia, Santa Maria dell’Edera, Santa Maria del Paradiso.

Presenti alla conferenza stampa la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, l’ssessore alla valorizzazione e promozione delle tradizioni e della cultura locale Katia Scardozzi, don Massimiliano Balsi, vicario episcopale per cultura, formazione e tradizioni – parroco della Comunità pastorale Santa Maria della Quercia, Santa Maria dell’Edera, Santa Maria del Paradiso, Irene Temperini, presidente associazione Pro Loco Viterbo, Eleonora Celestini, responsabile Comunicazione e Rapporti istituzionali Confartigianato Imprese, Antonio Taborri, del Consiglio direttivo della Banca Lazio Nord, e Renzo Antonelli per Bruni Assicura.

“La Basilica della Quercia è un punto di riferimento cittadino per tutte le attività culturali e la collaborazione con la Pro Loco è una delle migliori prassi degli ultimi anni per poter organizzare al meglio tutte le festività natalizie” così ha esorsito la Sindaca Frontini, per poi promettere un Natale che ci lascerà a bocca aperta e con un cuore pieno di gioia.

Anche Alessandro Romoli ha sottolineato l’importanza della comunità pastorale della Quercia e del Paradiso, soprattutto per tutti i comuni della diocesi di Viterbo, e di come eventi come questo servano proprio a unire tante realtà diverse.

“Abbiamo lavorato affinché il Natale potesse uscire dalle mura cittadine in armonia con i progetti portati avanti dai Santuari di Santa Maria della Quercia, Santa Maria dell’Edera e Santa Maria del Paradiso” ha poi spiegato l’assessore Scardozzi, ricordando che quest’anno l’accensione degli alberi nei vari quartieri e nelle frazioni sarà scaglionato, in modo da poter dare ad ognuno la giusta importanza.

Don Massimiliano Balsi ha rimarcato come questo sia un tipo di lavoro che ha messo insieme le realtà della parte laica e della parte religiosa con grande sintonia di intenti per poter rendere al meglio il senso del Natale.

Infine è toccato ad Irene Temperini esporre il programma completo delle iniziative de La Luce del Natale, a partire dall’illuminazione da record di 5 chilometri che unirà Viterbo e Bagnaia in questo 12° anno della rassegna.

Di seguito il programma parziale:

Lunedì 7 dicembre

Ore 16.30 — Basilica Santa Maria della Quercia

Spettacolo dei ragazzi dell’oratorio.

— Basilica Santa Maria della Quercia Spettacolo dei ragazzi dell’oratorio. Ore 16.30 — Chiesa Santa Maria dell’Edera

Natale in musica, a cura del coro polifonico di Santa Maria dell’Edera nel 50° della sua fondazione.

— Chiesa Santa Maria dell’Edera Natale in musica, a cura del coro polifonico di Santa Maria dell’Edera nel 50° della sua fondazione. Ore 17.15 — Viale Trieste

Benedizione e accensione dell’albero, della piazzetta e del viale della luce (luminarie a cura della Pro Loco di Viterbo).

Martedì 8 dicembre

Ore 10.00 — Inaugurazione mostra “100 presepi nel chiostro”, a cura della Pro Loco di Viterbo.

Orari della mostra

– 8–23 dicembre: sabato, domenica e festivi 10.00–12.30 / 15.30–18.00

– 24 dicembre – 6 gennaio: i giorni feriali solo il pomeriggio 15.30–18.00 | sabato, domenica e festivi 10.00–12.30 / 15.30–18.00

Ore 11.15 — Sagrato Basilica Santa Maria della Quercia

Omaggio all’Immacolata.

— Sagrato Basilica Santa Maria della Quercia Omaggio all’Immacolata. Ore 16.30 — Basilica Santa Maria della Quercia

“Sotto un cielo stellato”. Accensione luci nel Chiostro della Cisterna.

Sabato 12 dicembre

Ore 17.00 — Basilica Santa Maria della Quercia

Concerto di Natale, a cura della Banda Musichiamo.

Domenica 13 dicembre

Ore 10.00 — Chiesa Santa Maria del Paradiso

— Chiesa Santa Maria del Paradiso Ore 10.30 — Basilica Santa Maria della Quercia

Benedizione dei Bambinelli.

Sabato 19 dicembre

Ore 18.00 — Chiesa Santa Maria del Paradiso

Concerto di Natale, a cura della Banda Musichiamo.

Domenica 20 dicembre

Ore 17.00 — Chiesa Santa Maria del Paradiso

Accoglienza della Luce della Pace.

— Chiesa Santa Maria del Paradiso Accoglienza della Luce della Pace. Ore 18.00 — Chiostro Santa Maria del Paradiso

Presepe vivente, a cura del gruppo scout FSE-Viterbo 1.

Il programma completo sarà presto disponibile sulla pagina Facebook della Pro Loco Viterbo e del Comune di Viterbo.