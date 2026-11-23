NewTuscia – VITERBO – Un bellissimo week end quello trascorso tra amicizia Rotariana, cultura e storia del nostro territorio (che abbiamo provato a raccontare agli amici di Frosinone), nel corso del quale i Rotary Club di Viterbo e Frosinone hanno celebrato la loro decennale amicizia, iniziata nel 1959 quando il Club di Viterbo fece da padrino a quello di Frosinone. I due Club hanno sancito tutto questo attraverso il loro gemellaggio, che ha sugellato il loro lungo percorso comune.

Una due giorni iniziata dalla visita di Viterbo, grazie a Try Nature di Stefano Capoccioni che ha messo a disposizione una splendida guida capace di raccontare le bellezze nascoste della nostra città, proseguita con la superba cena alla Corte delle Terme di Viterbo, in cui i sapori del territorio si sono mescolati con la cerimonia del gemellaggio. Infine, domenica è stata dedicata alla visita di Palazzo Farnese a Caprarola, con pranzo al Bar Vignola (un’esperienza sensoriale difficile da raccontare). Questa la cronaca che è anche un qualcos’altro pieno di allegria, gioia e valori Rotariani. Tuttavia, le cose belle, interiori e piene di valori trovano un riscontro incompleto nelle parole, mentre le foto raccontano sicuramente qualcosa di più profondo. Ancora una volta il Rotary Club di Viterbo ha saputo dare dimostrazione di quanto il territorio possa essere un ambasciatore di elementi secolari e di una tradizione fatta di eccellenze. Abbiamo chiesto al Presidente del Club di Viterbo David Trotti il senso di questa due giorni.

“Questo weekend, frutto di un’idea di gemellaggio avuta dagli attuali Past President dei rispettivi Club (Alexia Paolocci e Michele Meloni), dimostra quanto possiamo comunicare ed affascinare come territorio. Un Club del basso Lazio ed uno dell’alto Lazio uniti dimostrano quanto le relazioni possano essere un incubatore di sviluppo e di valore aggiunto. Non si tratta solo di Rotary (con tutte le sue potenzialità), ma di credere che la conoscenza possa essere fonte di sviluppo e di costruzione di ponti per l’apprendimento. Tra questi i testimonial maggiori sono stati sicuramente le bellezze, i sapori e la sensorialità di un territorio che regalano esperienze uniche e piene di cultura”.