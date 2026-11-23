NewTuscia – Viterbo, 22 novembre 2026 – Si è svolta nella giornata di sabato 21 novembre, presso la sede della Federazione Provinciale del Partito Democratico, l’assemblea pubblica promossa dai Giovani Democratici di Viterbo. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto aperto alla cittadinanza per opporsi al concetto di remigrazione e rilanciare la mobilitazione in vista della manifestazione del prossimo 29 novembre, indetta in risposta all’esposizione dello striscione sul tema avvenuta nei giorni scorsi in città.

«La nostra Viterbo è solidale, aperta e inclusiva!». È questo il messaggio lanciato dal Circolo dei Giovani Democratici Città di Viterbo durante l’iniziativa, con cui la giovanile ha voluto sottolineare la necessità di promuovere coesione sociale e inclusione sul territorio.

A portare il proprio contributo al dibattito, affiancando i giovani dem, sono intervenuti la consigliera comunale e segretaria del circolo di Viterbo Alessandra Troncarelli, il presidente provinciale del Partito Democratico Alessandro Mazzoli ed Elisabetta Mannini, componente dell’Assemblea Nazionale del PD.

Il confronto è stato inoltre arricchito dalla presenza delle realtà sindacali e associative del territorio, con gli interventi di Daniele Camilli, responsabile organizzazione UILA e rappresentante dell’Associazione Petroselli, e di Antonio Giuggiolini, presidente della sezione intercomunale ANPI “Mancini – Picari”.

Nel corso dei lavori è stata infine sottolineata la centralità dell’appuntamento in piazza del 29 novembre: una tappa fondamentale per riaffermare i valori dell’antifascismo, della solidarietà e della convivenza civile a Viterbo.

Circolo Giovani Democratici – Città di Viterbo