NewTuscia – VITERBO – Si terrà sabato 28 novembre 2026, alle ore 17, presso la sala conferenze della provincia di Viterbo, in via Saffi 49, il convegno dal titolo “MSI, 80 anni di una storia infinita”.

L’evento si svolge in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione del Movimento Sociale Italiano, avvenuta il 26 dicembre 1946.

L’ingresso è libero.

Durante il convegno sarà ripercorsa la storia del MSI e verranno analizzate le proposte di legge e di riforma che, a distanza di anni dalla loro presentazione, sono ancora al centro del dibattito politico come ad esempio l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Inoltre, saranno ricordati i dirigenti e i militanti del MSI nella Tuscia.

I lavori prevedono l’introduzione a cura di Filiberto Pesciaroli e gli interventi di Maurizio Federici, già presidente della Giovane Italia di Viterbo; Giuseppe Occhini, già dirigente del FUAN e del MSI viterbese; Nicola Parenti, già deputato del MSI-Alleanza Nazionale; Giuliana dé Medici, dell’associazione Amici di Giorgio Almirante; Luciano Lorusso, del Movimento Orgoglio Tricolore; Giancarlo Gabbianelli, già Sindaco di Viterbo; e dei giornalisti Roberto Rosseti e Massimo Magliaro.

Modera l’incontro il giornalista Silvano Olmi.

Sono stati invitati a portare un saluto istituzionale il presidente della provincia di Viterbo, Alessandro Romoli e la Sindaca di Viterbo Chiara Frontini.