NewTuscia – CARBOGNANO – Sul palco la compagnia I Cattivi Amici con uno spettacolo scritto da Gianmarco Crò e diretto da Roberto Ciufoli e Simone Colombari.

Carbognano, 22 novembre 2026: Prosegue all’insegna della brillante commedia contemporanea la stagione di prosa 2026/2027 del Teatro Bianconi. Sabato 28 novembre 2026 e domenica 29 novembre 2026, con inizio alle ore 17:30, il sipario dello storico teatro di Via Fontanavecchia si alzerà su “Attacco al Vatican o”, esilarante commedia scritta da Gianmarco Crò e diretta a quattro mani da Roberto Ciufoli e Simone Colombari.

Protagonista sul palcoscenico sarà la compagnia I Cattivi Amici, formata dallo stesso Gianmarco Crò insieme a Simone Gallo, Alessandro Nistri e Federico Maria Isaia.

Quattro uomini ordinari, uniti da un pizzico di follia e dal desiderio di cambiare vita, dedicano anni a progettare il colpo del secolo: rapire il Papa. A guidare questa improbabile squadra c’è Marco, la mente astuta e calcolatrice del gruppo. Al suo fianco agiscono Giovanni, abile napoletano dalle mille connessioni; Matteo, il braccio armato dal carattere rude e impulsivo; e infine Luca, il vero anello debole della banda, perennemente distratto dalle telefonate della madre ma indispensabile per un dettaglio logistico cruciale: è il proprietario di un garage situato in posizione strategica a due passi dal Vaticano.

Quando tutto sembra pronto e la meticolosa preparazione sta per entrare nella fase operativa, un imprevisto clamoroso e totalmente fuori controllo manda all’aria i loro piani: proprio nel momento critico arriva la notizia della morte del Pontefice. Tra equivoci, tensione e colpi di scena, i quattro si ritroveranno a dover gestire una situazione surreale in una corsa contro il tempo dal ritmo serrato.

“Attacco al Vaticano” gioca con i codici del classico film di rapina — strizzando l’occhio a cult come I Soliti Ignoti e La Casa di Carta — ribaltandoli in chiave puramente comica e cinica. La regia di Roberto Ciufoli e Simone Colombari valorizza l’affiatamento dei quattro interpreti, puntando su tempi comici chirurgici, dialoghi incalzanti e una caratterizzazione dei personaggi capace di strappare risate continue al pubblico.

Per maggiori informazioni e prenotazioni dei posti è possibile contattare la segreteria del teatro al numero 340 1045098. Il servizio è attivo il lunedì, martedì, giovedì dalle 18.00 alle 20.00 mentre il mercoledì e il venerdì l’orario è dalle 17.00 alle 19.00; in tutti i giorni di spettacolo la segreteria e il botteghino saranno aperti dalle 16.30. I biglietti sono anche disponibili sulla piattaforma CiaoTickets. Altre informazioni sulla pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it