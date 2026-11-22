NewTuscia – TUSCANIA – Si ferma la marcia trionfale della Maury’s Com Cavi Tuscania dopo ben 35 vittorie consecutive. Nel turno esterno valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie B Maschile, i ragazzi guidati da Victor Perez Moreno non riescono a rimontare un’ottima Folgore Massa che si impone per 3-1.

Le scelte in campo

Al fischio d’inizio, coach Perez Moreno conferma la diagonale palleggiatore-opposto composta da Marrazzo e capitan Buzzelli. Sulle bande agiscono il rientrante Chioffi e Fantauzzo, al centro il duo Festi-Simoni, mentre nel ruolo di libero ancora spazio a Quadraroli. La squadra di casa di Sorrento per l’occasione, e per la prima volta in stagione, richiama dalla Serie A i tre giovani di punta del sodalizio campano con l’intento di iniziare a fare punti dopo un avvio zoppicante in campionato. Pertanto la formazione al fischio d’inizio è: Petrone in cabina di regia, l’opposto Arcifa, gli schiacciatori Alaia e Astarita, i centrali Gragnaniello e Apreda, con Farcasiu a presiedere la seconda linea.

La cronaca del match

Avvio shock per la Maury’s Com Cavi che dopo 4 punti di gioco perde capitan Buzzelli per infortunio alla schiena. Entra Fusco ma il match si mette subito in salita per i bianco azzurri che capitolano sotto i colpi avversari 25/18.

Nel secondo set Buzzelli stringe i denti e si ributta nella mischia, entra anche Pieri al posto di Quadraroli ma la musica non cambia, la Folgore Massa è sempre avanti a condurre il gioco sotto gli ottimi colpi di Arcifa e Astarita. Si procede fino al 24-19 per i padroni di casa ma poi una grande reazione d’orgoglio del Tuscania, e un grande turno al servizio di Festi, portano la gara sul 25/25. Qui succede l’impensabile, il primo arbitro, in chiara difficoltà dall’inizio del match, decide di interrompere l’azione di gioco del 26/25 e dare un cartellino rosso agli ospiti che si ritrovano così sotto di 2 set a 0.

Dopo una pausa di quasi mezz’ora dovuta al ricorso presentato dalla Maury’s Com Cavi, si ricomincia a giocare nel terzo set con i biancoazzurri che sembrano aver ritrovato quell’incisività che da sempre li contraddistingue, nonostante un Buzzelli a mezzo servizio, sono Simoni e Fantauzzo a caricarsi la squadra sulle spalle e nel computo dei set Tuscania si porta sul 2-1.

Quarto set ancora in salita per i ragazzi di Perez Moreno che continuano a soffrire in ricezione sotto le ottime battute avversarie ed in particolare del palleggiatore Petrone. La Folgore controlla il set avanti sempre di due/tre lunghezze rispetto a Tuscania e chiude il match con un muro di Alaia.

Si interrompe cosi la striscia positiva di 35 vittorie consecutive della Maury’s Com Cavi Tuscania, probabilmente una delle serie più vincenti della storia della serie B maschile.

Le difficoltà in questa partita sono state molteplici ma l’alibi non è assolutamente parte del dna dei ragazzi di coach Perez Moreno, che da martedì si ritroveranno subito in palestra per sistemare quello che non è andato e ripartire immediatamente già dalla partita in casa di sabato prossimo contro Rione Terra, alle ore 17.30, al Palazzetto dell’Olivo di Tuscania.

Tabellino:

Folgore Massa – Maury’s Com Cavi Tuscania 3-1

(25-19, 27-25, 22-25, 25-21)

FOLGORE MASSA: Aiello, Arcifa 19, Alaia 16, Gargiulo, Astarita 15, Petrone 7, Apreda 5, Farcasiu (L), Gragnaniello 9, Graci n.e., Abbinante n.e., Tragni, Pezzi, D’Esposito (L) n.e. All. Michele Leone. Ass. Pollio Domenico

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 11, Michele Simoni 12, Festi 5, Fusco 1, Ottaviani n.e, Santilli n.e., Fantauzzo 11, Chioffi 9, Marrazzo 2, Pieri (L), Quadraroli (L), Spoletini n.e. All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti

Arbitri: Giovanni Moscariello, Salvatore Di Sanza.

Le partite della 5a giornata di andata:

Rione Terra – Sora 3/2

Genzano – Roma 7 2/3

Pomigliano – Fenice Volley 2/3

Marigliano – Virtus Roma 2/3

Marino – Casoria 3/1

Meta – Tuscania 3/1

Casal Bertone – Civita Castellana 1/3

Prossima giornata (21/11):

h 16.00 Virtus Roma – Casal Bertone

h 16.00 Fenice – Genzano

h 17.00 Sora – Marigliano

h 17.00 Civita Castellana – Marino

h 17.30 Tuscania – Rione Terra

h 18.30 Casoria – Meta

h 19.00 Roma 7 – Pomigliano

Ufficio Stampa Tuscania Volley