NewTuscia – RONCIGLIONE – Nell’ambito di una mirata azione di prevenzione e contrasto dei furti, i Carabinieri della Compagnia di Ronciglione hanno condotto, nella serata del 20 novembre, un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego di pattuglie dedicate, volto in particolare a vigilare sulle abitazioni, anche nelle frazioni più isolate, e sulle zone industriali e artigianali, allo scopo di scoraggiare e reprimere la commissione di reati predatori a danno della popolazione e delle imprese.

Nel corso del servizio sono stati controllati 30 veicoli, 47 persone e 4 locali. Una persona, inoltre, è stata segnalata alla Prefettura, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990, poiché trovata in possesso di una dose di hashish per uso personale.

Il servizio verrà ripetuto con cadenza regolare, al fine di scoraggiare e prevenire la commissione di furti nella bassa Tuscia, affiancandosi all’attività preventiva e repressiva che l’Arma, anche a Ronciglione, assicura quotidianamente sul territorio, 24 ore su 24.

In caso di situazioni sospette o anomale, i cittadini sono invitati a contattare senza indugio il numero unico di emergenza 112.