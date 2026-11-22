NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Stazione di Poggio Mirteto hanno deferito in stato di libertà un uomo sessantenne originario della provincia di Foggia ritenuto responsabile del reato di truffa. La notizia di reato è stata comunicata alla Procura della Repubblica di Rieti al termine di un’immediata attività investigativa avviata a seguito della denuncia presentata da un cittadino della Bassa Sabina, il quale riferiva di essere rimasto vittima di una truffa online.

In particolare, l’indagato aveva pubblicato su un noto sito di e-commerce un annuncio relativo alla vendita di un’autovettura usata, fornendo dettagli apparentemente attendibili quali dati di immatricolazione, chilometraggio, prezzo e fotografie, inducendo così il potenziale acquirente a ritenere che il veicolo fosse realmente esistente.

La persona offesa attirata dal prezzo di vendita, notevolmente inferiore rispetto ai valori medi di mercato, dopo aver contattato il finto venditore per ulteriori informazioni, effettuava un bonifico bancario in suo favore dell’importo di circa 500 euro a titolo di caparra a fronte di 2.300 euro richiesti. Una volta incassata la somma, il truffatore provvedeva all’immediato prelievo del denaro dal proprio conto corrente, rendendosi irreperibile. I successivi e rapidi accertamenti svolti dai militari dell’Arma hanno consentito di risalire all’identità del responsabile, che è stato pertanto deferito all’Autorità Giudiziaria competente.

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini a diffidare di offerte particolarmente vantaggiose, che spesso celano tentativi di truffa o riguardano beni rubati o inesistenti.

Si raccomanda, inoltre, di prestare particolare attenzione all’acquisto online di prodotti presentati come miracolosi, nonché di opere d’arte o oggetti di antiquariato, verificandone sempre con certezza la provenienza.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.