NewTuscia – VITERBO – Un dispositivo scenico ibrido e stratificato che attraversa linguaggi e registri per indagare tutti i momenti in cui, suo malgrado, la protagonista si è comportata come un’eroina classica, replicando inconsapevolmente schemi, sindromi, complessi ellenizzanti e copioni emotivi che affondano le radici nella mitologia e nella storia della psicanalisi.

Penelope che attende e disfa. Circe che trasforma. Medea che si vendica. Arianna che salva e poi viene dimenticata. E se quei miti, quei disastri filosofici, quelle narrazioni fondative dell’immaginario occidentale fossero stati concepiti e raccontati da donne? Se quegli archetipi non fossero il riflesso di uno sguardo maschile ma la riscrittura di un’esperienza vissuta? Da questa domanda prende forma questo format inedito che mescola teatro, stand up comedy, burlesque e conferenza buffa.

“Eroina” non è soltanto uno show comico, ma un gioco serio e esilarante in cui epoche e percezioni si sovrappongono, le figure mitiche dialogano con le nevrosi contemporanee e il palco diventa spazio di analisi collettiva. Un’indagine ironica e spietata sugli archetipi che ancora ci abitano, sulle aspettative di genere, sulle narrazioni che abbiamo interiorizzato senza accorgercene.

E una domanda che attraversa tutto lo spettacolo: se quei miti fossero stati scritti da donne, saremmo diverse? Saremmo diversi? Eroina – non solo stand up comedy show segna così una nuova tappa di un percorso artistico e civile che fa della scena un luogo di riflessione, ribaltamento e possibilità. Un attraversamento ironico e politico dei miti fondativi, per riscrivere – ridendo (a volte amaramente) – le storie che ci hanno insegnato a raccontarci.

Eroina – non solo stand up comedy show

di e con Chiara Becchimanzi

costumi KB Project

vocal coaching Gabriella Aiello

produzione Altrascena

Teatro San Leonardo

Via Cavour 9 – Viterbo

Google Maps https://maps.app.goo.gl/nn565mcX6WRJqqm16

Prevendite

Underground: telefono 0761 343 987

Bistrot del Teatro: telefono 392 301 8173

Prevendite online

circuito www.ticketitalia.com