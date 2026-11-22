NewTuscia – VITERBO – «Fa piacere constatare che la richiesta di attivare l’operazione Strade Sicure a Viterbo stia finalmente raccogliendo un consenso sempre più ampio e trasversale. Una proposta che sostengo da anni e che ho portato avanti in diverse occasioni, anche attraverso incontri in Prefettura, nella convinzione che la sicurezza dei cittadini debba rappresentare una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche.

Ho accolto con interesse le dichiarazioni del senatore Maurizio Gasparri, che ieri è intervenuto sulla questione manifestando la disponibilità ad approfondire la possibilità di attivare il servizio anche nella nostra città.

È sicuramente positivo che oggi questa esigenza venga riconosciuta e sostenuta da più parti. D’altra parte, come si dice, meglio tardi che mai!

Mi auguro che questa convergenza possa rappresentare l’occasione per avviare un percorso concreto e condiviso tra le istituzioni coinvolte. La sicurezza non ha colore politico e proprio per questo è importante che si lavori tutti nella stessa direzione.

Il senatore Gasparri, anche in virtù del ruolo della sua forza politica all’interno della maggioranza di Governo, potrà certamente contribuire a portare questa istanza all’attenzione delle sedi competenti e favorire un’interlocuzione utile per raggiungere l’obiettivo.

Da parte mia, confermo la massima disponibilità a collaborare con chiunque voglia contribuire a rendere Strade Sicure una realtà anche a Viterbo. Dopo anni in cui abbiamo sostenuto questa necessità, sarebbe una soddisfazione vedere finalmente concretizzarsi una misura importante per la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini».

Umberto Fusco

Coordinatore provinciale di Futuro Nazionale a Viterbo.