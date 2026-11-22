NewTuscia – ROMA – Si è concluso con una straordinaria partecipazione di pubblico e grande entusiasmo il “Radioconcerto Show”, andato in scena venerdì 20 novembre al Columbus Centre di Toronto. Lo spettacolo musicale e narrativo ideato da Marco Marchese Borrelli, in arte Marcondiro, ha visto la partecipazione straordinaria della cantante e conduttrice Rai Alma Manera.

L’evento, realizzato con il contributo della Società Dante Alighieri e con il partner istituzionale Rai Isoradio, ha rappresentato una significativa tappa delle celebrazioni internazionali dedicate a Guglielmo Marconi, nel doppio anniversario dei 130 anni dal primo brevetto della radio (1896) e dei 125 anni dalla prima comunicazione wireless transatlantica (1901).

Sul palco del Columbus Centre, gli artisti hanno accompagnato il pubblico in un coinvolgente viaggio attraverso settant’anni di storia italiana, dagli anni Venti ai Novanta, ripercorrendo musica, costume e trasformazioni sociali che hanno segnato il Novecento. L’intreccio tra musica dal vivo, narrazione, testimonianze storiche e suggestioni sonore ha restituito alla radio il suo ruolo centrale nell’evoluzione della società e della comunicazione, suscitando grande partecipazione da parte della comunità italo-canadese e del pubblico internazionale presente in sala.

Particolarmente apprezzati i momenti istituzionali e di approfondimento culturale che hanno arricchito la serata, tra cui la videointervista al principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote dell’inventore della radio, e il saluto della direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro, che hanno evidenziato il profondo legame tra l’eredità scientifica marconiana, la cultura italiana e le comunità italiane nel mondo.

«È stato un ritorno a Toronto carico di significato. Ho avuto l’opportunità di celebrare la nascita della radio attraverso la mia intervista al professor Guglielmo Giovanelli Marconi, di emozionarmi nel rivedere una città dove ho vissuto con la mia famiglia, di ritrovare affetti cari e di cantare per la comunità italiana. Un’esperienza artistica e umana intensa, condivisa con Marcondiro, grande musicista e amico», ha dichiarato Alma Manera al termine dello spettacolo.

Soddisfatto anche Marcondiro: «Riportare a Toronto il RadioConcerto, che proprio qui debuttò nel 2004, e raccontare la storia della radio italiana nella terra simbolo delle comunicazioni transatlantiche di Marconi è stata un’emozione indescrivibile. Vedere il pubblico cantare insieme a noi, lasciarsi coinvolgere dalla musica e riconoscersi in queste melodie conferma come radio e canzone italiana continuino a essere un ponte vivo tra generazioni e culture, capace di unire le due sponde dell’oceano».