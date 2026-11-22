NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo

In giorni in cui una manciata di sigle annuncia la partecipazione ad un sit-in contro il famigerato striscione, noi ci rivolgiamo a tutti coloro che pensano come esso non sia il problema e che #Remigrazione sia un concetto concreto e risolutivo per il degrado che attanaglia Viterbo e l’Italia.

Mentre il comunicato del sit-in di protesta è stato tradotto in cinque lingue nel tentativo di infoltire le fila con qualche immigrato in più, noi al contrario invitiamo quei viterbesi che finora hanno sostenuto questo principio a venirci a trovare domenica 29 e ad approfondire la proposta di legge.

Passate a trovarci numerosi, dimostriamo ai nemici della nazione che siamo ancora padroni a casa nostra!

Ass.ne La Fortezza

piazzale Gramsci 10/A -01100 Viterbo