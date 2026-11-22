Francesca Maccaglia

NewTuscia – PRATO – Da venerdì 20 a domenica 22 novembre, presso l’Auditorium di Confindustria Toscana Nord, il XXI Forum dell’Informazione Cattolica per la custodia del creato, “Il comparto tessile in Italia. Luci e ombre nell’ottica della cura del creato”, promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Greenaccord ETS, che ha visto protagonisti esperti, giornalisti, rappresentanti delle imprese e del mondo culturale per riflettere sul rapporto tra produzione, ambiente e responsabilità.

Il distretto industriale di Prato è il più grande polo tessile d’Europa e la capitale mondiale dell’economia circolare e del riciclo tessile. Con un background storico, ma anche di innovazione e ricerca, punto di riferimento green per i principali marchi internazionali di moda, sta attualmente promuovendo il riconoscimento della qualifica IGP per il cardato riciclato.

La prima sessione, Il Distretto tessile pratese tra tradizione, sostenibilità, innovazione e problematicità, è stata moderata da Sara Bessi, giornalista de La Nazione.

I saluti delle autorità: Alfonso Cauteruccio, presidente Greenaccord; Matteo Biffoni, sindaco di Prato; il videomessaggio di Cristina Manetti, assessora Cultura Regione Toscana e Fabia Romagnoli, presidente Confindustria Toscana Nord.

“Prato, un luogo simbolico, di grande produzione tessile, dove è stato inventato il cardato riciclato, un’esperienza di sostenibilità ante litteram, costruito molto prima che si parlasse di questi temi”, ha osservato Alfonso Cauteruccio. “Prato racchiude in sé tante facce e tante sfaccettature, le analizzeremo per cercare di capire quali sono le potenzialità, i punti di forza, le prospettive per il futuro, quali sono invece i fronti su cui agire, soprattutto in ordine alla sostenibilità, in primis il tema della produzione dei rifiuti, perché è un dato preoccupante. Gli scarti vengono portati in località di altri paesi, soprattutto nei deserti, e lì abbandonati. Si tratta di rifiuti che non si decompongono facilmente. Questo Forum abbiamo voluto dedicarlo alla giornalista del TG2 Christiana Ruggeri, vice presidente di Greenaccord, che è venuta a mancare esattamente un mese fa, e premieremo alla memoria come Sentinella del Creato”.

“Questo è il distretto tessile più grande d’Europa, oltre il 3% della produzione europea è fatto nelle circa 7000 aziende che si occupano del tessile nelle sue varie sfaccettature”, ha dichiarato Matteo Biffoni. “È una realtà che storicamente ha dato un occhio di riguardo anche allo sviluppo ambientale. Qui è nato il cardato riciclato, la lana riciclata, senza pecore; si producono tessuti di qualità altissima, per quasi tutto il sistema moda italiano. Non è tutto luce. Ci sono anche delle ombre: necessità d’intervento, necessità normative, rispetto dell’ambiente, PFAS. Greenaccord ha scelto noi e credo che abbia fatto una scelta perfetta, perché di questo vogliamo parlare, di questo vogliamo continuare ad occuparci e avere l’occhio esterno degli esperti, i professionisti, che ci possono dare un suggerimento, un consiglio, un parere, un’osservazione critica, serve a noi per continuare questo percorso, perché Prato senza il distretto e il distretto tessile senza Prato non possono esistere”.

“Siamo molto lieti di ospitare questo Forum di Greenaccord focalizzato sull’industria tessile e sulle tematiche della transizione ecologica”, ha commentato Fabia Romagnoli. “Prato è il primo distretto tessile europeo, è sicuramente leader nella rigenerazione delle fibre, è da decenni impegnato nella transizione ecologica e noi, come Confindustria Toscana Nord, supportiamo le aziende in tutti i percorsi con progetti di sistema. Ora, ad esempio, stiamo lavorando, insieme all’amministrazione e alle altre associazioni di categoria, ad una piattaforma che serva proprio per fare il tracciamento di filiera che è basilare per poter dare trasparenza al sistema e per poter trasmettere anche la sicurezza nei consumatori sul prodotto che vanno ad acquistare, che sia un reale made in Italy e fatto rispettando rispettando tutte le regole sia ambientali sia sociali”.

Si sono quindi succeduti i seguenti interventi: “Uno spaccato della produzione tessile pratese”, Francesco Marini, Confindustria Toscana Nord; “Radici e Futuro del cardato riciclato pratese: verso il riconoscimento IGP” Leonardo Raffaelli, responsabile relazioni esterne Cardato Riciclato Pratese, Matteo Manera, responsabile Comitato Tecnico Scientifico Cardato Riciclato Pratese; “Il ruolo dell’artigianato nella filiera della moda. Tra nuova identità e normativa europea”, Moreno Vignolini, presidente Federazione Moda Confartigianato; “Lo smaltimento dei rifiuti tessili nel pratese”, Nicola Ciolini, vicepresidente Plures SpA; “Vestirsi di ginestra: un tessile che cura il creato”, Lilia Infelise, fondatrice di Artes; “Vestire lo sport all’insegna della sostenibilità”, Simona Rolandi, giornalista de La Domenica Sportiva. La sessione si è conclusa con la visita a Balli Il Lanificio, un’azienda storica del territorio pratese.

Nella seconda giornata del Forum due panel di approfondimento. Il primo panel, Fast Fashion: una bellezza che lascia scorie, moderato da Andrea Cuminatto, giornalista, scrittore, direttore di Missioni OMI, la rivista di attualità missionaria dei Missionari Oblati di Maria Immacolata.

Sono intervenuti: Simone Calamai, presidente Provincia di Prato, Gabriele Innoccenti, Confindustria Toscana Nord Il glossario della sostenibilità della filiera tessile; Tony Mira, giornalista Scarti e discariche: il caso di Atacama ; Fabio Reali, presidente Consorzio Progetto Acqua Il riciclo delle acque industriali; Andrea Cavicchi, presidente Consorzio Italiano Implementazione Detox Eliminare le sostanze tossiche dalla moda; Andrea Zambianco, responsabile relazioni Stakeholder Tecnologici Saipem, Dallo scarto alla rinascita della fibra: il riciclo chimico per il futuro circolare del tessile; Riccardo Bonaguidi, Olla Home Solution L’efficientamento energetico delle filiere tessili. Il dibattito tra i partecipanti ha concluso la sessione.

Il secondo panel, Bellezza che affascina e che ha futuro, è stato moderato da Eleonora Rizzuto, presidente e fondatrice di AISEC, Associazione Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare. Sono intervenuti: Linda Pocher, teologa e scrittrice, Come i gigli dei campi: una riflessione biblica sulla bellezza del vestire; Aldo Premoli, giornalista, scrittore, già direttore Uomo Vogue La bellezza e la creatività nella storia della moda; Rinaldo Rinaldi, Università di Firenze, L’IA e la transizione circolare della filiera moda; Fabio Marseo, presidente categoria riuso Confartigianato Imprese Prato, La moda second hand tra opportunità di scelta e benefici ambientali; Giulia Casodi, Bulgari Accessori Firenze, “Digital Passport”; Maurizio Vanni, Università di Pisa Arte, Moda, Natura. I non confini della bellezza. Le conclusioni a cura di Giuseppe Milano, segretario generale di Greenaccord.

Alle ore 21:00 il Museo del Tessuto, Conferimento del Premio giornalistico “Sentinelle del Creato 2026” a quattro giornalisti – selezionati da UCSI, FISC, Dicastero vaticano per la Comunicazione e Greenaccord – e ad alcune personalità del mondo della moda, della cultura, dell’arte e della imprenditoria che si sono distinte per la loro sensibilità ambientale.

Hanno presentato Domenico Interdonato, vicepresidente nazionale Unione Stampa Cattolica Italiana UCSI, e la giornalista Unione Stampa Sportiva Italiana USSI Enza Beltrone. Ha animato la serata Beppe Allocca, artigiano teatrante.

Nel corso dell’incontro è intervento Vincenzo Varagona, Presidente Nazionale Unione Stampa Cattolica Italiana UCSI.

Domenica 22 novembre, visita guidata al Centro Storico e la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza mons. Giovanni Nerbini.

La partecipazione al Forum ha dato diritto all’acquisizione di crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti.