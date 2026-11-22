NewTuscia – VITERBO – WeCOM-Ortoetruria stasera in campo al PalaMalè per la nona di campionato che vedrà i viterbesi sfidare Cecina. La compagine toscana è attualmente posizionata nella parte bassa della classifica, ma è comunque team che ha dimostrato notevoli passi avanti nelle ultime gare e va quindi affrontato con la massima concentrazione, anche perché composto da giocatori di valore ed esperienza come Forti, dagli altri confermati Bruci e Pistolesi e da giovani molto interessanti come Mezzacapo, Cisse e l’ultimo acquisto Morena. Gli ospiti vorranno quindi disputare a Viterbo una partita fatta di tanto agonismo, toni elevati e rapidità, cercando di poter sfruttare al meglio le loro migliori caratteristiche.

La Stella Azzurra arriva a questa sfida dopo due gare vittoriose consecutive e con una squadra che sta trovando, pur se priva nelle ultime gare di un giocatore importante come Arques, ulteriore intesa nei meccanismi e nelle scelte tattiche volute da coach Saputo. Il gruppo ha lavorato bene in questa settimana di allenamento, concentrato su quello che dovrà essere il piano partita predisposto per far fronte alle possibili insidie di un gara che come le altre necessita della tenuta del massimo della condizione per tutta la sua durata. Una partita che i biancostellati giocheranno cercando di regalare ai tanti tifosi ed appassionati che affolleranno le tribune del PalaMalè, un’altra bella prestazione.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Catapan di Cisterna di Latina e Rizzuto di Latina.

Ingresso gratuito.

Ufficio Stampa Stella Azzurra Viterbo Basket