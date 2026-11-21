NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – L’ASD Sorianese comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive del difensore Riccardo Pagliuso, classe 2004, e dell’attaccante Nicholas Di Fabio, classe 2006.

Pagliuso, nato il 18 aprile 2004, arriva dal Borgo Palidoro, dopo aver vestito anche la maglia del Roma City. «Sono contento di essere arrivato a Soriano e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra – ha commentato il neo-difensore –. Adesso l’obiettivo è fare punti e, quando arriveranno i risultati, sarò ancora più contento».

Entra a far parte del gruppo rossoblù anche Nicholas Di Fabio, nato il 2 agosto 2006, attaccante che ha vestito le maglie di Aurelia Antica, Borgo Palidoro e, più recentemente, Lupa Frascati.

«Sono contento di iniziare questa esperienza a Soriano», ha detto Di Fabio. «Quando arrivi in un gruppo nuovo, la prima cosa è conoscere i compagni e trovare l’intesa con loro. Ho voglia di mettermi al lavoro e di fare bene con questa maglia».

La società dà il benvenuto a Riccardo e Nicholas e augura ad entrambi buon lavoro in rossoblù.

Pagliuso e Di Fabio sono già a disposizione di mister Massimo Lupi e si aggiungono al portiere Arno Marzio Rocchi, arrivato in rossoblù nei giorni scorsi.