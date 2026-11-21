NewTuscia – VITERBO – Festival interregionale del teatro, domenica 22 novembre alle ore 18, al Teatro San Leonardo, il prossimo spettacolo in concorso per la 29ª edizione del Premio Città di Viterbo e 8º Memorial Francesco Mencaroni. Protagonista la Compagnia Opera aps di Roma con lo spettacolo Mistero buffo di Dario Fo, per la regia di Gianni Pontillo.

Il festival è organizzato dalla compagnia teatrale FAVL, con la direzione artistica di Bruno Mencarelli, e si svolge con il sostegno dell’assessorato alla Capitale europea della cultura del Comune di Viterbo e della Provincia di Viterbo. Info e prenotazioni whatsapp 3755033629.