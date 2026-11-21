NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Grande partecipazione e interesse da parte dei cittadini per l’iniziativa promossa dal Circolo locale di Fratelli d’Italia, nell’ambito della campagna nazionale di raccolta firme a sostegno delle proposte del partito contro l’integralismo islamico. Il gazebo, allestito presso il mercato cittadino, ha rappresentato un’occasione di confronto e approfondimento sui contenuti della petizione dal titolo “Nessuna resti nascosta – Vietiamo il velo integrale, fermiamo l’integralismo islamico”. La campagna pone l’attenzione su temi quali la sicurezza, la libertà individuale, la dignità delle donne e la parità di genere. Tra le proposte sostenute figurano il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, il rafforzamento dei controlli e una maggiore trasparenza sui finanziamenti provenienti dall’estero e destinati alla realizzazione degli edifici di culto. «Come Circolo di Fratelli d’Italia di Civita Castellana riteniamo che la difesa della libertà, della dignità delle donne e della parità di genere sia un principio irrinunciabile. Il rispetto delle diverse culture e confessioni religiose è fondamentale, ma non può tradursi nell’accettazione di pratiche che limitano la libertà individuale e i diritti delle donne. La nostra non è una battaglia contro una religione o contro chi professa liberamente la propria fede, ma una presa di posizione contro ogni forma di integralismo e qualsiasi imposizione in contrasto con i principi costituzionali e i valori della nostra società».Il Circolo ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e sottoscritto la petizione, contribuendo al successo dell’iniziativa e alla diffusione dei temi al centro della campagna.

Fratelli d’Italia – Circolo di Civita Castellana