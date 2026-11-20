L’Agenzia del Demanio, il Comune di Tarquinia e l’Università degli Studi della Tuscia hanno sottoscritto un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il progetto delle Saline, al centro della strategia, integra tutela della biodiversità, ricerca, cultura e sviluppo sostenibile

NewTuscia – TARQUINIA – Il Direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra dal Verme, il Sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti e la Rettrice dell’Università degli Studi della Tuscia Tiziana Laureti hanno sottoscritto il Piano Città degli immobili pubblici di Tarquinia, un accordo per pianificare e attuare una strategia integrata per la valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico della città. All’evento, che si è svolto nella Sala Consiliare del Comune, ha partecipato il Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano.

Il Piano Città degli immobili pubblici di Tarquinia identifica e mette a sistema gli immobili di proprietà dello Stato e del Comune, con i fabbisogni pubblici e le progettualità territoriali, in una visione unitaria che parte da un’analisi di contesto e supera la logica dell’intervento sul singolo bene. Progetto pilota è il recupero ecosistemico e culturale della Riserva Naturale Statale Salina di Tarquinia e del Borgo Storico dei Salinari, insieme alla rigenerazione dei grandi compendi pubblici in disuso e al potenziamento del circuito turistico-culturale del centro storico per trasformare i vuoti urbani in nuove realtà ecologiche, archeologiche, produttive e culturali. Così, il patrimonio pubblico diventa una leva di sviluppo economico e sostenibile di qualità urbana e di servizi, in risposta ai fabbisogni della collettività e dell’ambiente.

L’intervento per il rilancio delle Saline e del Borgo, già avviato con un Protocollo d’Intesa sottoscritto a marzo 2026, punta a ricomporre il sistema borgo-saline-costa-mare con nuove funzioni per la ricerca, la formazione, la cultura, l’accoglienza, percorsi naturalistici, strutture per l’osservazione della fauna e strumenti digitali. Tra le priorità del Piano Città rientra la valorizzazione di grandi compendi militari, tra cui l’ex Deposito Munizioni Sabbatini e l’ex Aeroscalo, per i quali si prevede rispettivamente la realizzazione di una nuova infrastruttura ecologica pubblica integrata con un parco archeologico e lo sviluppo di un nuovo polo produttivo multifunzionale, con un hub agroalimentare e high-tech, servizi per la logistica e l’innovazione e spazi per le imprese e le attività direzionali. Si punta anche al potenziamento turistico-culturale del centro storico con il recupero e la messa in rete del patrimonio comunale: Campo Cialdi, Torre Barucci, Torre Dante, Ex Pescheria e Casa Forestale San Giorgio sono tra gli immobili individuati per sviluppare nuove funzioni culturali, ricreative, espositive, turistico-ricettive e di servizio.

Per attuare il Piano sarà costituito un Tavolo Tecnico con il compito di definire le migliori destinazioni dei beni, individuare eventuali ulteriori immobili da inserire nel portafoglio, promuovere gli atti attuativi e monitorare lo stato di avanzamento delle iniziative e il valore economico, sociale e ambientale generato. L’Università degli Studi della Tuscia fornirà il suo contributo per analizzare le vocazioni territoriali, definire gli usi ottimali del patrimonio e per lo sviluppo di progettualità integrate, mettendo a disposizione competenze scientifiche e tecnico-specialistiche nei settori ambientale, archeologico, culturale, agroalimentare e della ricerca. L’Agenzia del Demanio, che coordinerà il tavolo, si avvarrà della Struttura per la Progettazione per le attività tecniche preliminari e per lo sviluppo delle progettualità previste dal Piano.

Il Piano Città degli immobili pubblici di Tarquinia seleziona un primo portafoglio immobiliare di 9 beni (4 di proprietà dello Stato e 5 di proprietà del Comune di Tarquinia), ai quali potranno esserne aggiunti ulteriori da valorizzare, anche con il coinvolgimento di altri enti e istituzioni.

Immobili di proprietà dello Stato:

• Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia

• Borgo dei Salinari

• Ex deposito munizioni Sabbatini

• Ex Aeroscalo

Immobili di proprietà del Comune di Tarquinia:

• Torre Barucci

• Torre Dante

• Ex pescheria

• Campo Cialdi

• Casa forestale San Giorgio

Per approfondimenti vai alla pagina dedicata al Piano Città degli immobili pubblici di Tarquinia.

Guarda il video del Piano Città di Tarquinia.