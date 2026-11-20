NewTuscia – ROMA – Un viaggio letterario alla riscoperta del valore dei piccoli gesti, delle relazioni e delle emozioni che accompagnano la vita di ogni giorno. Sabato 28 novembre, alle 17, il Caffè Letterario Horafelix di Roma, in via Reggio Emilia 89, ospiterà la presentazione del libro “Benedetta quotidianità” di Tindaro Niosi, in un appuntamento patrocinato, promosso e organizzato da ASI Cultura.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione culturale portato avanti da ASI, con l’obiettivo di valorizzare la letteratura contemporanea e favorire occasioni di incontro e confronto tra autori e pubblico. Al centro della presentazione sarà l’opera di Tindaro Niosi, un racconto che invita a osservare la realtà attraverso una prospettiva diversa, riconoscendo il significato e la ricchezza nascosti nelle esperienze apparentemente più ordinarie. Il volume, curato da Alexandro Max Cantello, è arricchito dai contributi critici di Guido Guidi Guerrera e Carmelo Zaffora, che ne approfondiscono i contenuti e le suggestioni letterarie.

A dialogare con l’autore sarà la dottoressa Elisabetta Pamela Petrolati, scrittrice, poetessa e insegnante, nonché responsabile nazionale del Settore ASI Multilateralismo Umanitario e Sociale. Nel corso dell’incontro saranno affrontati i principali temi dell’opera, con particolare attenzione al rapporto tra esperienza personale, sensibilità umana e capacità della letteratura di interpretare la realtà.