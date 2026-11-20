NewTuscia – TERNI – La Provincia di Terni illuminerà con il colore arancione la Torretta di Palazzo Bazzani dal 25 novembre al 10 dicembre. La decisione è stata assunta per aderire alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma il 25 novembre, e alla Giornata internazionale dei diritti umani prevista invece per il 10 dicembre. L’illuminazione della Torretta è inoltre una scelta fatta in collaborazione stretta con la Prefettura di Terni e con il Soroptimist International Club di Terni. (ptn/red 443/26)