NewTuscia – ROMA – “Esprimo piena solidarietà ai poliziotti rimasti feriti durante le manifestazioni di oggi a Roma e a Venezia. Quanto accaduto, in particolare davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione, è inaccettabile. Lanciare bottiglie, bombe carta, petardi contro gli agenti non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare né con alcuna forma di impegno pubblico giovanile: è pura violenza e non esistono giustificazioni politiche o ideologiche per simili comportamenti. Purtroppo registriamo una costante nelle mobilitazione di piazza negli ultimi anni, cioè un sistematico ricorso allo scontro di una porzione dei partecipanti. Un tentativo evidente di alimentare tensioni che va condannato in modo perentorio”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni