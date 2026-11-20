Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Un grande passo verso la scuola del futuro! Il 19 novembre scorso l’Istituto Omnicomprensivo di Orte ha inaugurato 4 nuovi laboratori ad altissima innovazione tecnologica.

Alla presenza della Dirigente Scolastica Claudia Prosperoni, delle autorità del Comune di Orte e della Provincia di Viterbo e del Parroco di Orte, è’ stato tagliato il nastro di un progetto che riempie di orgoglio e soddisfazione: l’Istituto Omnicomprensivo di Orte è l’unica scuola dell’intera Provincia di Viterbo ad aver ottenuto l’importante finanziamento europeo POC da 201.000 Euro.

L’Istituto non si e’ limitato ad aggiornare i dispositivi, ma sono stati ripensati gli ambienti in modo strutturale per garantire sicurezza, comfort e il funzionamento simultaneo di tutte le attrezzature.

Un ecosistema moderno e interconnesso che dialoga con le tecnologie PNRR già presenti a scuola, pensato per accrescere le competenze di tutti gli indirizzi offerti ai ragazzi:

1. Laboratorio AFM: 30 postazioni All-in-One di ultima generazione e display interattivi, uno spazio aperto anche alle lezioni di informatica del Liceo Scientifico e all’indirizzo CAT.

2. Laboratorio CAT: visori per la realtà virtuale e mista integrati con stazione GPS e droni PNRR, per continuare a offrire a tutti gli studenti opportunità uniche come il corso per il patentino droni.

3. Laboratorio Logistica: 25 notebook ad alte prestazioni grafiche abbinati ai bracci robotici PNRR, per esercitarsi e conseguire i patentini europei di robotica Comau.

4. Laboratorio Multidisciplinare: uno spazio condiviso per il confronto tra indirizzi e una nuova postazione podcast, a supporto anche di Scienze Umane, per dare voce alla creatività di tutta la scuola.

Un ringraziamento speciale è’ stato rivolto ai docenti progettisti: Paolo Mandolini, Adriano Terzoli ed Elena Mattei, alla DSGA Roberta Pieri e a tutta la squadra di assistenti tecnici, personale amministrativo e collaboratori scolastici che ogni giorno compiono veri e propri miracoli quotidiani per far crescere l’ Istituto.