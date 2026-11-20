Simone Stefanini Conti

NewTSabato 21 novembre alle ore 17 presso la libreria Il Gorilla e l’Alligatore verrà presentato il saggio memoir “Le stanze della scrittura” di Sara Durantini, per la Casa Editrice Transeuropa.

Dalla Pianura Padana alla Francia di Colette, Marguerite Duras e Annie Ernaux, Sara Durantini costruisce un percorso che è insieme viaggio e formazione.

Intreccia autobiografia e riflessione critica per dare forma a una genealogia femminile viva: non un semplice omaggio, ma un attraversamento. Ne emerge un libro in cui la scrittura non è solo racconto di sé, ma pratica di conoscenza e trasformazione: un gesto che lega le vite, le attraversa e le riscrive.

Sara Durantini (1984) è scrittrice e saggista. Si occupa di scrittura autobiografica e di letteratura femminile come pratica conoscitiva. Autrice della prima biografia italiana dedicata ad Annie Ernaux: “Annie Ernaux. Ritratto di una vita”, 2022, collabora con riviste italiane e francesi e tiene corsi di scrittura autobiografica.