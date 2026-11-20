NreTuscia – ROMA – Legambiente a Roma celebra la FESTA DELL’ALBERO con la “Festa in Verde”: appuntamento ai Casali di Villa di Faonte, Via delle Vigne Nuove 212. A cura di Legambiente Lazio, con il contributo del Municipio Roma 3, in collaborazione con “Cinema in Verde”, evento a ingresso gratuito.

La festa inizierà alle 10.30 con la messa a dimora di nuovi alberi per celebrare la Festa dell’Albero di Legambiente, insieme a Municipio 3 di Roma e Comitato Parco Faonte.

Seguiranno laboratori per i più piccoli e lezioni di “Tai chi” e altre discipline. Alle 13 “soft lunch” con degustazione gratuita di prodotti locali. Nel pomeriggio, accanto ai laboratori, incontri sul verde urbano a Roma e sulla guerra in Palestina, con un focus sui danni ambientali. La giornata si concluderà con la proiezione dei cortometraggi del progetto Land e un dialogo con i filmmaker palestinesi.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Ore 10.30 – Apertura della festa e celebrazione della Festa dell’Albero. Messa a dimora di nuovi alberi

Ore 11.30 – Apertura dei laboratori con vasetti e piante per bambinə

Ore 11.30–12.30 – Tai Chi Chuan, lezione gratuita a cura di Dinamica Tai Chi Chuan e Arti associate ASD

Ore 13.00 – “Light Lunch” gratuito con Degustazione di prodotti locali e sostenibili

Ore 14.30–16.00 – Laboratorio di alimentazione a cura di Progetto Investiganda

Ore 15.00–16.00 – Laboratorio di psicomotricità a cura della Stramovimentiamoci ASD

Ore 15.30–16.30 – Dibattito: Il verde urbano a Roma. Cosa si sta facendo e come possono contribuire i cittadini. Interverranno:

Stefano Raimondi – Responsabile Biodiversità Legambiente Nazionale

Sandro Scollato – AD Azzeroco2

Giorgia Fanari – Segretaria Legambiente VII Municipio

Matteo Zocchi – Assessore alle Politiche Ambientali, ai Rifiuti, alla Transizione Ecologica, all’Agricoltura e alle Politiche dello Sport del III Municipio di Roma Capitale

Edo Annucci – Assessore del Municipio Roma V con delega all’ambiente, verde pubblico, ciclo dei rifiuti, agricoltura, fiume Aniene, fondi europei e regionali, politiche giovanili e innovazione

Elena Paudice – referente e coordinatrice di RESPIRO (Rifugi Ecosostenibili e Spazi Pubblici Inclusivi per la Resilienza alle Ondate di calore) ricercatore Università la Sapienza

Ore 15.30–16.30 – Laboratorio di movimento bioenergetico a cura di SIMBA (Società Italiana Movimento Bioenergetico e Ascolto)

Ore 16.00–17.30 – Laboratorio creativo a tema autunno a cura dell’associazione culturale la Cresceria

Ore 17.00–18.00 – I danni ambientali della guerra e Gaza e proiezione del documentario “Road to a Palestinian Village” con Eleonora Angeloni, Communication Officer Legambiente Nazionale

Ore 18.00-20.00 – Dibattito e proiezione: Vivere la terra sotto occupazione. Testimonianze dei registi del progetto Land. Proiezione dei cortometraggi e dibattito con i filmmaker palestinesi di Land, Alessandro Guida, Borotalco tv e Gaga Pignatelli, coordinatrice di Eco garantito commercio equo e solidale e Presidente di Pangea

Ingresso gratuito!

In collaborazione con Cinema in Verde, Rosemary Terra e Sapori

Con il contributo di Municipio III Roma Capitale