NewTuscia – ROMA – “La gestione della spesa farmaceutica e sanitaria richiede un equilibrio tra sostenibilità economica, accesso alle cure e capacità di accogliere l’innovazione. Il calo dei prezzi dei farmaci equivalenti e i costi dei medicinali innovativi non sono temi da affrontare in contrapposizione: l’obiettivo è garantire un uso responsabile delle risorse senza rinunciare a terapie efficaci e accessibili”.

Lo dichiara Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione dell’evento dedicato alla gestione della spesa farmaceutica e sanitaria, a Roma presso la Sala Mechelli alla Pisana.

“È importante valutare con attenzione l’efficacia dei modelli di governance, compreso il payback, e puntare su regole trasparenti e prevedibili. Allo stesso tempo, l’Health Technology Assessment può aiutarci a superare una gestione a compartimenti stagni, considerando il valore delle tecnologie sanitarie nel loro complesso: non soltanto i costi, ma anche l’efficacia clinica e l’impatto sui percorsi di cura” – prosegue.

Aurigemma sottolinea inoltre il contributo delle soluzioni digitali: “Strumenti adeguati possono sostenere l’appropriatezza prescrittiva, migliorare la qualità delle informazioni e contribuire a ridurre gli sprechi, a condizione che siano integrati nei processi e a supporto del lavoro dei professionisti”.

“Il confronto tra le normative italiane ed europee è particolarmente rilevante anche per la gestione dei farmaci orfani, dove accesso alle cure, raccolta delle evidenze e sostenibilità devono procedere insieme. La discussione di oggi ci invita a spostare lo sguardo dal solo risparmio alla valutazione dei risultati effettivi per i pazienti. È questa la prospettiva necessaria per rendere il sistema sanitario più sostenibile, equo e capace di rispondere ai bisogni delle persone” – conclude Aurigemma.