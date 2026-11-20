NewTuscia – TERNI – Il Consiglio comunale di Narni ha ricevuto ieri, 19 novembre, durante la seduta, il regista del film “Fade Away” Ramin Niami, accompagnato dalla moglie, Karen Robson, produttrice e legale cinematografica, e dagli attori Amedeo Carlo Capitanelli e Elisa Gabrielli e Anastasia Clafferty, animatrice della comunità inglese di Narni.

“Questo momento permette al Consiglio di avere contezza della strategia di promozione della città a più livelli portata avanti dall’amministrazione, conoscendo direttamente gli ideatori e protagonisti del film che sta già promuovendo l’immagine di Narni negli ambienti cinematografici”, ha detto il Presidente del Consiglio Michele Francioli, dichiarando la sua soddisfazione per l’iniziativa.

Il Sindaco, Lorenzo Lucarelli, ha salutato gli ospiti, dichiarando che “Narni è sempre di più al centro dell’attenzione per la cultura, le bellezze architettoniche e paesaggistiche”, ha affermato il Sindaco Lorenzo Lucarelli. “L’amministrazione – ha aggiunto – è attiva nel promuoverne l’immagine e nel favorire la sua connotazione anche quale ideale set cinematografico. Alcuni mesi fa – ha raccontato Lucarelli – avevo conosciuto a Narni il regista Ramin Niami che mi aveva proposto la realizzazione di un film ambientato proprio a Narni, con un noto attore italiano ed un’attrice statunitense quali protagonisti, idea subito sostenuta anche attraverso l’ipotesi di una richiesta di finanziamento da parte della Regione.

Il tutto – ha fatto notare – perfettamente congruente con la volontà dell’amministrazione di continuare ad espandere questo filone di sviluppo legato al mondo della cinematografia, costituito dalla rassegna del film restaurato “Le vie del cinema”, giunto alla 33esima edizione, dalla toponomastica dello scalo caratterizzata dai nomi noti del cinema italiano e, non ultimo, dalla realizzazione degli ormai noti murales legati al cinema nell’ambito del piano di rigenerazione urbana”.

Secondo quanto riferisce il Comune, “il regista, non nascondendo emozione per la calorosa accoglienza e tradotto in simultanea dalla Clafferty, ha sottolineato il fascino che ha avuto su di lui la città, tanto da non voler attendere l’esito delle procedure di finanziamento del film programmato, ma lanciandosi subito alla macchina da presa o meglio, al telefono: “abbiamo una location meravigliosa, dei bravi attori locali, un’idea innovativa da sviluppare, perché attendere?”.

Così è nato Fade Away, una dotazione tecnica e logistica essenziale, una sceneggiatura stesa durante le riprese e ampio margine agli attori di calarsi nei rispettivi personaggi ed improvvisare. Il film è già premiato lo scorso 3 ottobre al Matiff (Matera International Film Festival), per la migliore regia innovativa”.

L’attore Amedeo Carlo Capitanelli, sempre secondo la nota dell’amministrazione, ha raccontato la sfida di recitare in lingua con un copione preparato per i passaggi più complessi lasciando all’improvvisazione il resto “perché è proprio quando il cinema si riduce all’essenziale ed i mezzi sono scarni, che possono emergere la capacità ed il talento”. Elisa Gabrielli ha sottolineato infine l’importanza che riveste il cinema come ponte tra culture e comunità, in cui le immagini della città, che si fa co-protagonista, e la lingua inglese, permettono anche alle persone di provenienza anglosassone di sentirsi partecipe dei nostri luoghi e più integrata alla nostra comunità.

A conclusione dell’incontro Il regista ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare alla proiezione gratuita del film, con un rinfresco a seguire, lunedì 23 novembre alle 19.30 presso il cinema Mario Monicelli, ringraziando il Comune per il supporto e per aver messo a disposizione il cinema. (ptn/red 441/26) (foto Comune di Narni)