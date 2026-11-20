Ilaria Sofia Arcangeli

NewTuscia – VITERBO – Anche a Viterbo oggi, come in tutta italia, studenti, lavoratori e sindacati sono scesi in piazza per protestare contro la legge di bilancio e le politiche economiche del governo e per chiedere maggiori investimenti nella sanità pubblica, nella scuola e nell’università.

Su quest’ultimo punto, in particolare, si sono concentrati gli studenti viterbesi, che hanno sfilato sotto il palazzo della Provincia per chiedere al Presidente Alessandro Romoli interventi strutturali nelle scuole, molte delle quali sono attualmente inagibili, mezzi di trasporto più organizzati e migliori borse di studio.

Il corteo studentesco, partito da Piazza San Sisto alle 8:3o, dopo il passaggio sotto Palazzo Gentili è sceso verso Piazza della Repubblica passando per via della Sapienza, per ricongiungersi con i membri dei sindacati di CGIL, SI COBAS e USB, le associazioni ARCI e ANPI e rappresentanti dei partiti politici del Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Rifondazione Comunista.

In piazza, quindi, si sono susseguiti una serie di interventi tra cui Enrico Mezzetti di ANPI Viterbo, Lorenzo Colonna della Rete degli Studenti, Cinzia Vincenti di SPI CGIL, Sandra Gasbarri di ARCI Viterbo, Loredana Fraleone di Rifondazione Comunista e Alessandra Troncarelli del Partito Democratico.

“Vedere arrivare questo corteo è stata un’emozione grande, ci siamo commossi” ha commentato Cinzia Vincenti, per poi continuare “Porto in questa piazza alcune questioni che riguardano le pensionate, i pensionati e più in generale la qualità della vita delle persone anziane. Oltre 7 milioni di pensionati vivono con meno di 1000 euro al mese, trovandosi a fare i conti con questa situazione per cui non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena e devono scegliere se pagare le bollette oppure fare la spesa o acquistare medicinali mentre il governo fa cassa sulle pensioni intervenendo in maniera massiccia sui meccanismi di rivalutazione. Le pensioni ormai sono diventate il bancomat del governo e non possiamo permettere che continui così.”

Il rappresentante degli studenti Lorenzo Colonna ha poi dichiarato: “Compagni e compagne, siamo in piazza in questo sciopero generale nella giornata internazionale degli studenti e questa coincidenza è fondamentale proprio perché unisce le lotte dei lavoratori con quelle degli studenti. Non sono due mondi separati la scuola, l’università, il diritto allo studio e il futuro del lavoro ma sono la stessa battaglia.”

Sandra Gasbarri e Loredana Fraleone hanno denunciato le eccessive spese per la militarizzazione, mentre Enrico Mezzetti ha parlato di come questo governo ci stia facendo passare da uno stato sociale ad uno stato penale, che risolve le contraddizioni sociali attraverso la pena, con l’intervento repressivo e autoritario.

“I bersagli sono tutti i soggetti deboli anche politici, i giovani, i lavoratori, le persone a basso reddito. Questo tipo di tendenze fasciste affiora in momenti storici di crisi diffusa, come questa.” ha concluso il Presidente dell’ANPI Viterbo.

Di seguito l’intervento di Alessandra Troncarelli, Consigliere Comunale del Partito Democratico

Una giornata all’insegna della protesta, dunque, che ha visto radunate centinaia di persone per chiedere a gran voce un cambiamento.