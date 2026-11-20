Da gennaio il Comune di Corciano incontrerà tutte le 15 nuove circoscrizioni del territorio

NewTuscia – CORCIANO – Grande partecipazione ed entusiasmo per l’incontro pubblico di presentazione dei nuovi Consigli di frazione e di quartiere, che si è svolto giovedì 19 novembre al Teatro Arca di Ellera di Corciano, in occasione della 12esima Giornata della trasparenza.

Una serata ricca di confronto, domande, proposte e soprattutto voglia di partecipare. Già dal primo incontro sono emersi spunti preziosi e suggerimenti concreti che contribuiranno a migliorare ulteriormente quello che si propone di essere il più importante sistema di partecipazione democratica mai immaginato per il Comune di Corciano.

Durante la serata sono state illustrate le ragioni che hanno portato alla nascita di questo progetto, gli obiettivi che l’Amministrazione comunale intende perseguire e il funzionamento del regolamento che disciplinerà i nuovi Consigli. L’idea alla base è tanto semplice quanto ambiziosa: avvicinare le Istituzioni ai cittadini, dare voce a ogni parte del territorio e costruire un rapporto più diretto, continuo e concreto tra la comunità e l’Amministrazione comunale.

I Consigli di frazione e di quartiere nascono infatti dalla convinzione che la partecipazione democratica non possa esaurirsi nel momento elettorale, ma debba diventare una pratica quotidiana, capace di coinvolgere le persone nelle scelte che riguardano i luoghi in cui vivono. Non si tratta soltanto di creare nuovi organismi di rappresentanza, ma di costruire uno strumento attraverso il quale ascoltare i bisogni, raccogliere idee, individuare priorità e valorizzare le energie presenti nelle nostre comunità.

Dalla frazione più grande alla località più piccola, nessuno deve rimanere senza voce. Proprio per questo, il percorso non si fermerà alla presentazione pubblica. Indicativamente da gennaio a maggio 2027 l’Amministrazione comunale sarà presente in tutte le 15 nuove circoscrizioni in cui è stato suddiviso il territorio comunale, attraverso un calendario di incontri pubblici dedicati.

Sarà un vero e proprio viaggio attraverso Corciano, per incontrare i cittadini direttamente nei luoghi in cui vivono, spiegare nel dettaglio le opportunità offerte dal nuovo regolamento, raccogliere osservazioni e accompagnare la nascita di questo nuovo modello di partecipazione.

L’obiettivo è fare in modo che ogni cittadino possa conoscere, comprendere e contribuire a costruire questo strumento, perché la partecipazione non si può semplicemente istituire con un regolamento: deve essere condivisa, praticata e fatta crescere insieme alle persone.

La grande risposta registrata nella serata di Ellera rappresenta un primo, importante segnale. La presenza dei cittadini e la qualità degli interventi hanno dimostrato quanto sia forte il desiderio di essere ascoltati e di contribuire attivamente al futuro della propria comunità.

«Abbiamo voluto immaginare il sistema di partecipazione democratica più bello, capillare e inclusivo che potessimo costruire per il nostro Comune – le parole del sindaco Lorenzo Pierotti – Un sistema che non lasci indietro nessuno, che riconosca dignità e importanza a ogni frazione e a ogni quartiere, e che permetta ai cittadini di diventare protagonisti delle scelte che riguardano il loro territorio».

«La serata di ieri – aggiunge Andrea Bacelli, delegato alla partecipazione – ci ha confermato che siamo sulla strada giusta, ma soprattutto ci ha già regalato idee e suggerimenti per migliorare ancora. Ed è proprio questo lo spirito del progetto: non qualcosa calato dall’alto, ma un percorso da costruire insieme».

Il percorso è dunque appena iniziato. Nei prossimi mesi saranno comunicate le date e le modalità degli incontri territoriali, con l’intenzione di raggiungere ogni comunità e favorire la più ampia partecipazione possibile.

«Il regolamento che sarà partecipato è comunque già stato votato dal Consiglio comunale – ancora il primo cittadino – e anche se potrà essere soggetto a modifiche la certezza è una: chiunque governerà Corciano in futuro non potrà mai sottrarsi dal confronto con i cittadini». Il sindaco Pierotti chiude con una battuta: «A Corciano la partecipazione da oggi in poi è legge».

Sito ufficiale www.comune.corciano.pg.it

Comune di Corciano