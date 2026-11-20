Il seminario è organizzato dallo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e gli Enti del Sistema Camerale

NewTuscia – VITERBO – Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il Laboratorio Chimico della Camera di commercio di Torino e gli Enti del Sistema Camerale, organizza per il prossimo mercoledì 2 dicembre 2026 (dalle 09.30 alle 12.00) un webinar nazionale dedicato al passaporto digitale.

L’iniziativa approfondirà il nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1781 in materia di ecodesign e sostenibilità delle filiere. Nel corso del seminario verranno illustrati la struttura e le modalità di funzionamento del Passaporto Digitale, chiarendo i requisiti tecnici, le implicazioni operative e i nuovi adempimenti previsti a carico delle imprese. Attraverso una sessione finale di confronto, l’evento offrirà spunti pratici per adeguarsi tempestivamente agli standard europei e valorizzare la trasparenza di prodotto.

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi di: Salvatore Capozzolo del Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino, Matilde Testori e Giovanna Landi dello Studio legale Landilex, Rachele Cicoli e Pietro Schiavone della società iSustainability s.r.l.

Sarà poi possibile per i partecipanti porre quesiti ai relatori.

La partecipazione al webinar tramite la piattaforma Teams è entro il 1 dicembre 2026 ed è gratuita previa iscrizione al seguente link: https://events.teams.microsoft.com/event/26dfd5d0-0dad-4565-b344-8ad3ee7becc8@6bc79307-413a-44db-94ef-c15800d55860

Il giorno prima del webinar gli iscritti riceveranno via mail tutte le indicazioni necessarie per partecipare all’evento online.

Maggiori informazioni possono essere richieste allo Sportello Etichettatura e Sicurezza prodotti dell’Ente camerale, ai numeri telefonici 0761.234400-440-466 oppure all’indirizzo e-mail: etichettatura@rivt.camcom.it.