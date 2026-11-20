NewTuscia – CAPRANICA (VT) – Un uomo di 40 anni di nazionalità romena residente a Capranica, e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e deferito per danneggiamento. L’episodio è avvenuto nella serata di alcuni giorni orsono, quando i militari della Stazione Carabinieri di Caprarola sono intervenuti per sedare un’accesa lite all’interno di un esercizio pubblico.

La richiesta di soccorso è partita dall’ex compagna dell’uomo, che ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando la necessità di un intervento urgente presso il locale. Sul posto, i Carabinieri hanno individuato il 40enne in forte stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcolici.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, che aveva già provocato danni agli arredi del locale e aggredito fisicamente sia la donna sia il titolare dell’attività commerciale, alla vista dei militari intervenuti per bloccarlo e riportarlo alla calma, ha opposto una violenta reazione, colpendo con calci i Carabinieri e l’autovettura di servizio, danneggiandone la portiera.

Dopo essere stato definitivamente immobilizzato, il quarantenne è stato tratto in arresto e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

L’indagato è persona nei cui confronti vengono svolte le indagini preliminari a seguito dell’iscrizione di una notizia criminis a suo carico; nel sistema penale italiano la presunzione d’innocenza, sancita dall’art. 27 della Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.

Il presente comunicato viene condiviso con la Procura della Repubblica di Viterbo, atteso l’interesse pubblico alla divulgazione della notizia.