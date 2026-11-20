Viterbo
Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, piogge in arrivo dalla notte. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.
Domenica. Giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità in transito associata a piogge sparse, generalmente di debole intensità, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.
Lazio
Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo ma con nuvolosità in progressivo aumento, piogge in arrivo dalla notte soprattutto sui settori meridionali.
Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, foschia o banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con nuvolosità alternata a locali spazi di sereno, specie sui rilievi. In serata e in nottata tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali, nevose dai 1300-1600 metri.
Temperature minime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud; massime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord.
Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos