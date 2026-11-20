Viterbo

Sabato. Giornata all’insegna del tempo asciutto con nubi sparse alternate ad ampie schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento, piogge in arrivo dalla notte. Temperature comprese tra +8°C e +15°C.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità in transito associata a piogge sparse, generalmente di debole intensità, sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con precipitazioni in esaurimento. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto nel corso della giornata su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono attese variazioni di rilievo ma con nuvolosità in progressivo aumento, piogge in arrivo dalla notte soprattutto sui settori meridionali.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità in transito su tutta la regione associata a piogge e acquazzoni sia al mattino che al pomeriggio. Più asciutto in serata e nottata salvo locali fenomeni in arrivo sui settori interni.

NAZIONALE

AL NORD Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto, foschia o banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora stabilità prevalente con nuvolosità alternata a locali spazi di sereno, specie sui rilievi. In serata e in nottata tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali, nevose dai 1300-1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali banchi di nebbia nelle zone interne della Toscana. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge sulle regioni tirreniche. In serata e in nottata ancora cieli coperti con piogge tra Toscana e Lazio.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche piovasco tra Campania, Basilicata e settori tirrenici della Calabria, tempo invariato altrove. In serata e nella notte tempo in progressivo peggioramento con nuvolosità in aumento e piogge sulle regioni tirreniche peninsulari.

Temperature minime stabili o in lieve diminuzione da nord a sud; massime stabili o in rialzo al centro-sud, stazionarie o in calo al nord.

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