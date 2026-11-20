NewTuscia – CIVITAVECCHIA – IL MOLO DEL LAZZARETTO RIAPRE AL PUBBLICO!

Sabato 28 novembre 2026, dalle ore 10.30

Un luogo che racchiude quasi duemila anni di storia del porto di Civitavecchia torna finalmente accessibile al pubblico.

Sorto nell’ambito del grande porto voluto dall’imperatore Traiano, il Molo del Lazzaretto ha attraversato i secoli, trasformandosi insieme alla città e al suo porto. Dalle strutture di età romana alle fortificazioni pontificie, fino alle trasformazioni di età moderna e contemporanea, questo straordinario monumento conserva le testimonianze delle diverse fasi di vita di uno dei più importanti porti del Mediterraneo.

Grazie agli interventi di restauro e valorizzazione realizzati nell’ambito del PNRR – Caput Mundi, la Torre e il Molo del Lazzaretto tornano oggi a essere fruibili, restituendo alla collettività un patrimonio di eccezionale valore storico e archeologico.

L’inaugurazione del 28 novembre rappresenterà infatti la prima di una serie di aperture al pubblico, attraverso le quali sarà possibile tornare a conoscere e visitare questo luogo così profondamente legato all’identità di Civitavecchia.

Le future aperture saranno curate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, in un percorso condiviso di tutela, valorizzazione e restituzione del patrimonio culturale.

IL PROGRAMMA DEL 28 NOVEMBRE:

Ore 10:30 – Saluti istituzionali presso l’Autorità Portuale

Ore 12:30–13:30 – Apertura del Molo del Lazzaretto al pubblico

Ore 15:30–16:15 – Visite guidate su prenotazione

Informazioni e prenotazioni entro il 23 novembre:

sabap-vt-em.tarquinia@cultura.gov.it

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