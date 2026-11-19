NewTuscia – ROMA –

Fare ciclocross significa spesso affrontare molteplici difficoltà legate al meteo e alla tenuta del percorso con il fango. Ne sa qualcosa la Mtb Santa Marinella che però, nonostante tutto, ha raggiunto anche in questo fine settimana risultati di spicco al Cross Campoverde – Memorial Renato Badiali, disputatosi sul tracciato del Circuito Autocross Gino Trovò a Campoverde di Aprilia.

In questa occasione, valevole come prova del Circuito Laziale Ciclocross, tra i master 5 Giuseppe Calò è giunto secondo e tra i master 8 Vincenzo Scozzafava ha colto anch’egli la piazza d’onore che si aggiungono al terzo posto tra i master 6 di Paolo Tempestini. Buoni piazzamenti sono arrivati inoltre da Daniele Bagnoli (5°M6), Claudio Albanese (5° M7) e Federico Forti (6° M4), mentre soltanto la sfortuna ha impedito a Mauro Gori di portare a termine la prova nella sua categoria master 7

Anche fuori regione il sodalizio santamarinellese si è fatto valere conquistando un brillante primo posto con Michele Feltre nella categoria supergentlemen B a San Vito di Luguzzano, in occasione del Trofeo Asd Cicli Rossi tra le insidie del tracciato in terra veneta.