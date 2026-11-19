NewTuscia – CORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo:

Giornata di festa e di profonda gratitudine per Petrucci Nello, che oggi taglia il traguardo dei 100 anni.

In un clima familiare e raccolto, circondato dall’affetto dei propri cari abbiamo voluto condividere un momento intimo e sentito che racchiude il valore dei legami più autentici di amicizia e affetto.

Come Gruppo Consigliare Bene Comune abbiamo voluto rivolgere a Petrucci Nello un messaggio di auguri e riconoscenza:

“100 ANNI. Con orgoglio e profonda stima porgiamo i più fervidi auguri a Petrucci Nello per il raggiungimento del prestigioso traguardo dei 100 anni, testimonianza vivente della memoria e dei valori della nostra comunità.”

Il raggiungimento di un secolo di vita rappresenta una testimonianza preziosa per tutto il territorio, fatta di memoria condivisa, esperienza e radicamento nei valori della nostra comunità.

Gruppo Consigliare Bene Comune