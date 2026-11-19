NewTuscia – ROMA – «Non possiamo più pensare ai bisogni delle persone come a questione che riguardano un solo servizio o un solo settore. Le condizioni di fragilità, le diseguaglianze, le difficoltà delle famiglie e i percorsi di autonomia richiedono risposte capaci di tenere insieme dimensioni diverse: sociale, sanitaria, educativa, formativa, abitativa e lavorativa.

Per questo è fondamentale superare la frammentazione degli interventi e rafforzare la cooperazione tra istituzioni, amministrazioni, servizi, Terzo settore e comunità locali. Occorre promuovere un cambiamento sistemico, che coinvolga i diversi ambiti di intervento e i differenti livelli di governance, valorizzando le competenze di ciascuno e costruendo modalità di lavoro sempre più integrate.

È una trasformazione che non si realizza soltanto attraverso nuove norme, nuovi strumenti organizzativi o nuove tecnologie, ma soprattutto attraverso la capacità di lavorare insieme, condividere responsabilità e riconoscere che nessun soggetto, da solo, può rispondere alla complessità di bisogni sociali».

Lo dichiara l’assessore ai servizi sociali, disabilità, terzo settore e servizi alla persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, intervenendo agli European Social Services Awards 2026 in corso a Roma.