NewTuscia – ROMA – Si è svolta presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito “Pio IX” la cerimonia per la presentazione del volume “Don Pacifico Arcangeli, un’intensa gioventù”, pubblicato nel mese di ottobre 2025, presentato in prima nazionale giovedì 30 ottobre nella Concattedrale di Santa Maria Assunta ad Orte, e, a seguire, in alcune città e contesti culturali del centro Italia.

Ha moderato l’incontro il dott. Domenico Interdonato, vicepresidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), esponente di spicco del giornalismo cattolico italiano e cultore di storia patria.

I saluti istituzionali del Vicario Generale Ordinariato Militare per l’Italia, Monsignor Michele Magnani, il quale ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’opera. “L’analisi prospetta nel testo un ambito molto articolato, diverse direttrici, che rende la sua rilevanza davvero importante da un punto di vista istituzionale e storico. In primo luogo, l’indagine sulla pedagogia cristiana e sui modelli educativi dell’epoca, dimostrata come la vocazione giovanile dell’Arcangeli dedicata al servizio della collettività”.

“Il mondo cambia, ha osservato, ma il cuore umano conserva gli stessi desideri: amare, sentirsi amato, trovare un senso alla propria esistenza. La memoria ci aiuta ad essere uomini e donne migliori perché ci aiuta a comprendere come realizzare meglio anche noi stessi, come vivere pienamente la nostra storia”.

Numerose le presenze istituzionali, militari e associative: il prof. Antonio Landi, presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci; Mauro De Angelis, vicepresidente nazionale vicario dell’Associazione Artiglieri d’Italia; Simona Mazzocchi, vicepresidente nazionale della PASFA ETS – Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate. Presenti inoltre don Antonio Pappalardo, rettore della Scuola Allievi Cappellani Militari – Seminario Maggiore «San Giovanni XXIII», e il vicedirettore don Fabio Zanin, insieme a una delegazione di cappellani militari. A testimoniare l’attenzione rivolta alle nuove generazioni, anche una delegazione di studenti del Liceo Statale Niccolò Machiavelli di Roma, accompagnata dalla professoressa Federica Provenzale.

“Questo mio lavoro ci riporta all’Italia di più di cento anni fa, l’Italia che sembra lontana, ma è molto vicina. È la nostra storia, una storia religiosa, ma anche culturale, militare, politica, civile e familiare”, ha dichiarato l’autrice, la giornalista dott.ssa Francesca Maccaglia. “Possiamo cominciare con questa domanda: cosa significava diventare prete nell’Italia dei primi anni del 1900? Cosa significava fare politica, ma anche fare cultura in quel contesto? La storia di Don Pacifico Arcangeli ha fatto riemergere il grande tema della posizione del cattolicesimo nello Stato unitario italiano. La Chiesa di fronte alla modernità e il rapporto tra identità religiosa e identità nazionale italiana e non solo italiana. È l’epoca del “Non expedit”, il divieto per i cattolici italiani di partecipare alla vita politica del neonato Regno d’Italia, che sarà definitivamente revocato dal pontefice Benedetto XV nel 1919. In Don Pacifico Arcangeli c’è una grandissima dedizione alla Patria italiana, a dispetto di ogni “Non expedit” e ogni irriducibile posizione cattolica e vaticana. Don Pacifico Arcangeli, in realtà, è un mio avo, la sua memoria è stata tramandata oralmente dalla generazione di donne della mia famiglia. Egli fu sacerdote esemplare, Tenente cappellano, eroe, M.O.V.M.; uno dei tre cappellani militari decorati di medaglia d’oro al valor militare in Italia durante la Prima guerra mondiale, unica medaglia d’oro della Provincia di Viterbo, insegnante, figura conosciuta negli ambienti della cultura nazionale, fu anche raffinato letterato”, ha concluso.

Il volume “Don Pacifico Arcangeli, un’intensa gioventù” ha ottenuto i seguenti patrocini: l’Ordinariato Militare per l’Italia, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Orte, il Comune di Treia, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, l’Istituto del Nastro Azzurro, l’Accademia Georgica di Treia e il Centro Studi Storici Maceratesi.

L’autrice ha sviluppato un importante approfondimento storico che ne garantisce l’autorevolezza, l’accurato lavoro di documentazione, la qualità della ricerca scientifica o divulgativa trasformando la lettura in uno strumento di crescita culturale.

Dalla questione romana al ruolo dei cattolici nella società postunitaria, dal confronto tra pedagogia cristiana e modello laico-anticlericale fino al complesso nodo della Prima guerra mondiale, la figura di don Pacifico Arcangeli emerge come protagonista di un passaggio decisivo della storia italiana, capace ancora oggi di suscitare interesse e riflessione.