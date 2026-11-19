NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo:
La Fondazione Gualtiero Sarti, tra i promotori del comitato cittadino, aderisce alla manifestazione di protesta che si terrà a Viterbo il 29 novembre alle ore 10,30 in Piazza Della Rocca per far togliere lo striscione Remigrazione.
Viterbo, città democratica, non merita affronti razzisti.
Dobbiamo metterci tutti la faccia, dobbiamo costringere il Comune, la Sindaca a far togliere quel cartello che incita alla violenza, alla divisione dei cittadini, alla negazione dei diritti costituzionali.
A questo proposito, visto che si annuncia per Sabato una iniziativa indetta dalla Sindaca di Viterbo, dal Presidente della Provincia con la partecipazione del Capo Gruppo alla Camera di Forza Italia Gasparri con tema: VITERBO SICURA, chiedo alla Sindaca quando intende far rispettare la sua ordinanza per la rimozione del cartello Remigrazione.
Considerato che il Comune aveva questo indicazioni al Prefetto di Viterbo, e che, con nota del 4 novembre il Vice Prefetto rispondeva al Comune con queste parole :
“si ritiene non sia riconducibile al novero delle competenze di questo ufficio, conseguentemente, non appare possibile né opportuno formulare valutazioni o esprimere pareri”.
Chiara la risposta : Se la Sindaca emette una ordinanza poi deve eseguirla.
Cara Sindaca non perda tempo in iniziative inutili rimuova quel cartello che pone Viterbo al ludibrio nazionale.
Non meritiamo di essere conosciuti in Italia come città razzista .
Il 29 i cittadini viterbesi di ogni etnia e colore della pella dimostreranno dignità, compostezza e fermezza.
Il Presidente della Fondazione
Ermanno Barbieri