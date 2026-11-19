NewTuscia – ROMA – Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani interviene sull’approvazione, in prima lettura al Senato, degli emendamenti al decreto Scuola che introducono, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, una procedura strutturale di reclutamento dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), estesa ai posti comuni e di sostegno rimasti disponibili dopo le ordinarie immissioni in ruolo.

Il provvedimento costituisce un primo avanzamento verso un sistema di reclutamento più articolato, coerente nell’impostazione generale con la prospettiva del doppio canale promossa da Mario Pittoni e già sostenuta dal CNDDU nell’agosto scorso. L’accesso al ruolo attraverso le Gps, subordinato al superamento di un percorso annuale di formazione e prova integrato da una verifica conclusiva, introduce un’opportunità significativa per il personale abilitato e specializzato, senza tuttavia realizzare ancora la trasformazione delle graduatorie in Gpsr.

L’apertura parlamentare merita una valutazione positiva, ma il suo significato non deve essere sopravvalutato. La nuova procedura, pur assumendo carattere permanente, continuerà a operare esclusivamente sui posti residui e nei limiti delle autorizzazioni assunzionali. Si delinea così un sistema che riconosce l’esigenza di diversificare l’accesso all’insegnamento, ma affida al secondo canale una funzione subordinata, condizionandone l’efficacia alle disponibilità non utilizzate attraverso le procedure ordinarie.

È una scelta che rischia di ridimensionare gli effetti della riforma proprio nei territori dove le carenze di personale assumono carattere ricorrente. La successione delle procedure concorsuali non ha impedito il consolidamento del precariato, mentre la permanenza di cattedre scoperte dimostra quanto sia insufficiente intervenire esclusivamente sulle modalità di selezione. Il nodo principale riguarda la capacità di programmare il fabbisogno, rendere effettivamente disponibili i posti necessari e distinguere le esigenze temporanee da quelle che, per continuità e durata, richiedono soluzioni definitive.

In questa prospettiva, il progetto delle Gpsr conserva una rilevanza che l’emendamento approvato non esaurisce. Un autentico doppio canale dovrebbe riconoscere all’esperienza professionale, accompagnata da requisiti di qualificazione e verifiche rigorose, uno spazio definito nella programmazione delle assunzioni, senza compromettere le posizioni maturate nelle graduatorie concorsuali. Non si tratta di sostituire il concorso con un meccanismo alternativo privo di garanzie, ma di superare una concezione del reclutamento nella quale la professionalità già acquisita assume rilevanza soltanto quando gli altri strumenti non riescono a coprire le disponibilità.

Restano inoltre da chiarire le criticità ordinamentali emerse durante l’esame parlamentare e le condizioni necessarie per un’eventuale evoluzione verso le Gpsr. Su questo punto occorrono indicazioni precise, soprattutto rispetto alle interlocuzioni europee richiamate nel dibattito politico. Un progetto destinato a incidere stabilmente sull’organizzazione del personale scolastico non può rimanere affidato a prospettive indefinite, né esporre i docenti a ulteriori incertezze amministrative e contenziosi.

Accanto alla questione del reclutamento emerge un problema altrettanto rilevante, troppo spesso affrontato separatamente: la mobilità dei docenti già assunti a tempo indeterminato. L’introduzione di nuove possibilità di stabilizzazione rende ancora più evidente la necessità di riconsiderare i criteri con cui vengono distribuite le disponibilità territoriali. Non può essere ignorata la condizione di insegnanti che, dopo molti anni di servizio, continuano a incontrare ostacoli nel trasferimento verso le province di residenza, pur in presenza di esigenze di organico che richiedono una programmazione complessiva.

La questione interessa in modo particolare la classe di concorso A046 – Discipline giuridiche ed economiche, rispetto alla quale sono state ripetutamente segnalate difficoltà nella mobilità interprovinciale. In questi casi, la distanza tra le esigenze del personale e le opportunità concretamente disponibili impone un esame delle scelte amministrative che determinano la distribuzione dei posti. Reclutamento e trasferimenti rispondono a presupposti differenti, ma incidono sul medesimo assetto degli organici e non possono continuare a essere programmati senza un adeguato coordinamento.

La soluzione non consiste nel contrapporre i docenti precari a quelli già stabilizzati, ma nel correggere una gestione che rischia di produrre nuove opportunità senza affrontare gli squilibri esistenti. Una ricognizione nazionale delle cattedre vacanti e disponibili, articolata per provincia, classe di concorso e tipologia di posto, dovrebbe essere incrociata con le domande di mobilità rimaste insoddisfatte e con le previsioni di assunzione. Su questa base sarebbe possibile valutare una revisione delle quote destinate ai trasferimenti interprovinciali, verificandone la sostenibilità rispetto agli organici e alle effettive esigenze delle istituzioni scolastiche.

Si tratta di introdurre un criterio di responsabilità amministrativa: ogni scelta sulla destinazione delle cattedre dovrebbe essere sostenuta da dati accessibili e da una motivazione verificabile. La ripetuta assegnazione annuale di un posto attraverso supplenze, in particolare, dovrebbe comportare un accertamento delle ragioni che ne impediscono l’utilizzo stabile, anziché essere considerata una circostanza ordinaria e inevitabile.

Anche il vincolo triennale previsto per i destinatari della nuova procedura richiede attenzione. La continuità didattica costituisce un’esigenza organizzativa concreta, ma non può diventare la giustificazione automatica di restrizioni uniformi, indipendenti dalle condizioni familiari e territoriali. Occorrono correttivi proporzionati che impediscano di riprodurre, per i nuovi assunti, difficoltà di mobilità già sperimentate da una parte del personale di ruolo.

Spetta ora al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e al Parlamento chiarire quale seguito intendano dare all’apertura del Senato. Il completamento dell’iter legislativo dovrebbe essere accompagnato da un impegno sul futuro delle Gpsr e da un intervento specifico sulla distribuzione territoriale delle disponibilità, superando la prassi di affrontare separatamente assunzioni, supplenze e trasferimenti.

La pubblicazione annuale di un quadro provinciale che renda confrontabili posti vacanti, assunzioni autorizzate, disponibilità utilizzate e richieste di mobilità non soddisfatte rappresenterebbe un primo strumento concreto per misurare gli effetti delle decisioni adottate. Consentirebbe inoltre di individuare le situazioni nelle quali la persistente carenza di personale non dipende dall’assenza di candidati qualificati, ma da limiti nella programmazione o nell’utilizzo delle risorse disponibili.

L’approvazione del Senato apre dunque una possibilità importante, ma lascia irrisolta la questione della capacità effettiva del nuovo canale di incidere sul precariato. L’introduzione di una procedura permanente non può essere considerata sufficiente se il suo utilizzo rimane interamente subordinato alle disponibilità residue, mentre le difficoltà della mobilità continuano a essere rinviate a interventi separati.

La richiesta rivolta al ministro Valditara è pertanto precisa: accompagnare l’attuazione del nuovo reclutamento con un piano nazionale di ricognizione e riequilibrio degli organici, pubblicando i dati provinciali prima delle successive operazioni di mobilità e assunzione e individuando, sulla base delle disponibilità effettive, margini concreti per ampliare i trasferimenti interprovinciali. Parallelamente, occorre definire un percorso legislativo verificabile per il completamento del doppio canale.

Il risultato parlamentare non dovrà essere giudicato dalla sola esistenza di una nuova procedura, ma dalla sua capacità di ridurre le cattedre stabilmente scoperte e di correggere gli squilibri nella gestione del personale. Senza questo passaggio, il rischio è che il reclutamento cambi forma, mentre le cause della precarietà e dell’immobilità territoriale rimangano sostanzialmente inalterate.

prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU