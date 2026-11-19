NewTuscia – ROMA – “Come dimostra il provvedimento sulla caserma De Carolis, la Regione Lazio continua a confermarsi come un partner attento a 360 gradi alle istanze del territorio e in particolare alle progettualità che puntano al recupero di aree e allo sviluppo”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Emanuela Mari.

“La giunta Rocca ha infatti approvato, su proposta dell’assessore Calvi, l’Accordo di Programma tra Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e Agenzia del Demanio per la trasformazione e valorizzazione del compendio demaniale dismesso dal Ministero della Difesa. Si tratta di un sito ormai in stato di abbandono che, attraverso un iter avviato quattro anni fa dall’amministrazione comunale Tedesco, verrà ora messo a disposizione per progetti di recupero e sviluppo. La superficie di quasi sette ettari avrà una nuova destinazione d’uso, passando da zona militare e agricola a zona produttiva integrata, con un mix funzionale articolato in quattro direttrici: produttiva, direzionale, commerciale e turistico-ricettiva. I 36 corpi di fabbrica esistenti, costruiti negli anni ’40 e privi di interesse culturale, saranno abbattuti e all’interno dell’area sorgerà una nuova viabilità interna con parcheggi, rete idrica duale per il risparmio idrico, aree verdi e rimboschimento compensativo”, continua l’esponente di Fdi.

“L’iter di questa operazione è chiaramente complesso ma la Regione Lazio intende fare la sua parte fino in fondo, così come le altre amministrazioni interessate. Attendiamo entro trenta giorni la ratifica del consiglio comunale di Civitavecchia, così da poter accelerare il cammino verso la trasformazione di quella che oggi è una sacca di degrado in un’occasione di sviluppo e occupazione per il territorio”, conclude Emanuela Mari.