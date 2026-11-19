NewTuscia – ROMA – “Arte in Nuvola è diventata un punto di riferimento per l’arte non soltanto per Roma, ma anche a livello internazionale. La sesta edizione conferma un percorso di crescita significativo, consolidando il suo ruolo nel mondo del collezionismo e, più in generale, dell’arte e della cultura.

La nostra ambizione è rendere l’EUR sempre più internazionale e Arte in Nuvola è un tassello importante di questo obiettivo. In questa direzione, siamo lieti di annunciare che Arte in Nuvola proseguirà fino al 2031, garantendo continuità e nuove opportunità di sviluppo. I risultati confermano il successo del percorso intrapreso, prevediamo di chiudere quest’anno con un incremento delle presenze nelle nostre strutture del 30% rispetto al 2025, che aveva già registrato un milione e mezzo di visitatori”.

Lo ha detto Enrico Gasbarra, presidente di EUR SpA, in occasione dell’inaugurazione della sesta edizione di Arte in Nuvola, la fiera di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.