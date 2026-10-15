NewTuscia – VITERBO – Prosegue a Viterbo e in provincia la campagna nazionale di Fratelli d’Italia a sostegno della petizione collegata alla proposta di legge presentata dal partito per rafforzare gli strum enti di contrasto all’integralismo islamico, tutelare la sicurezza dei cittadini e difendere la libertà delle donne. Il provvedimento prevede diverse misure: dal divieto di utilizzo del velo integrale nei luoghi pubblici alla possibilità di disporre la chiusura temporanea dei luoghi di culto nei quali vengano diffuse idee fondate sulla superiorità o sull’odio di natura religiosa. Sono inoltre previsti maggiori controlli sui finanziamenti provenienti dall’estero destinati alla realizzazione di edifici di culto, l’inasprimento delle pene per i matrimoni combinati e il divieto di rilascio dei cosiddetti certificati di verginità.

Per illustrare i contenuti della proposta e promuovere la raccolta firme, Fratelli d’Italia sarà presente sul territorio con una serie di gazebo informativi. Il primo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre, dalle 18 alle 19.30, in piazza Cavour a Tarquinia. Sabato 17 ottobre, dalle 10,30 alle 12,30, il gazebo tornerà a Viterbo, in piazza delle Erbe, dopo la significativa partecipazione e l’interesse registrati il 3 ottobre, con l’obiettivo di proseguire il confronto con i cittadini. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, sarà possibile firmare anche a Montefiascone, in piazzale Roma. L’ultimo appuntamento è previsto per domenica 18 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, in piazza Italia a Tuscania.

Lunedì 19 ottobre, alle ore 18, presso lo Chalet Garbini, infine, interverrà l’onorevole Sara Kelany, responsabile del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia, che illustrerà nel dettaglio i contenuti della proposta di legge e le finalità della campagna nazionale, insieme ai rappresentanti istituzionali del territorio.