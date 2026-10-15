Presentata al TTG Travel Experience di Rimini la nuova edizione del progetto promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio. Un itinerario tra luoghi della spiritualità, cammini storici ed eccellenze enogastronomiche, con appuntamenti in tutti e cinque i territori provinciali

NewTuscia – RIMINI – Cinque tappe, cinque territori e un unico itinerario alla scoperta del patrimonio culturale, spirituale ed enogastronomico del Lazio. È stata presentata ieri al Padiglione del Lazio, nell’ambito del TTG Travel Experience di Rimini, la seconda edizione di Cammini DiVini, il progetto promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio per valorizzare il patrimonio religioso, i cammini storici e le produzioni agroalimentari tipiche attraverso esperienze di turismo lento.

Dopo il debutto del 2025, l’edizione 2026 amplia il proprio raggio d’azione e coinvolge per la prima volta tutte le province del Lazio, con l’obiettivo di promuovere destinazioni di grande valore storico, culturale e religioso, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e creare nuove opportunità di sviluppo per le comunità e le imprese locali.

«Sulla scorta del successo della prima edizione, che ha superato le nostre migliori aspettative, quest’anno rilanciamo ed estendiamo Cammini DiVini a tutta la regione, coinvolgendo tutte le cinque province» spiega l’Assessore al Turismo della Regione Lazio Elena Palazzo, promotrice dell’iniziativa. «Si tratta di un progetto diffuso, capace di coniugare perfettamente spiritualità, natura ed enogastronomia. La grande partecipazione dello scorso anno ci dimostra che abbiamo intercettato una domanda di turismo lento ed esperienziale che sta crescendo. Solo in questo modo possiamo favorire lo sviluppo di tutti i nostri territori nel rispetto della loro storia e delle loro tradizioni».

IL CALENDARIO DI CAMMINI DIVINI 2026

Cinque gli appuntamenti in programma, ciascuno legato a un luogo simbolo della spiritualità e a un itinerario storico del territorio laziale.

Si parte sabato 31 ottobre dall’Abbazia di Valvisciolo, a Sermoneta (LT), lungo la Via Francigena del Sud. Il calendario prosegue il 7 novembre all’Abbazia di Farfa, a Fara in Sabina (RI), lungo la variante di Farfa della Via di Francesco, e il 14 novembre all’Abbazia di Montecassino (FR), lungo il Cammino di San Benedetto. Il 21 novembre l’itinerario raggiungerà Subiaco (RM), con una visita al Sacro Speco e al Monastero di Santa Scolastica. Ultima tappa, il 28 novembre, alla Basilica di San Flaviano, a Montefiascone (VT), lungo la Via Francigena.

Ogni appuntamento proporrà cammini guidati, visite ai complessi religiosi e momenti di approfondimento dedicati alla storia e al paesaggio. Il programma è arricchito da un percorso del gusto con banchi d’assaggio di vini monastici e del Lazio, curati da sommelier professionisti e alla presenza dei produttori locali.

Con la seconda edizione, Cammini DiVini punta così a rafforzare il legame tra cultura, spiritualità ed eccellenze enogastronomiche, promuovendo un modello di turismo lento e diffuso, attento alle identità locali e capace di valorizzare il patrimonio del Lazio anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza turistica.

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