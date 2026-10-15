NewTuscia – VITERBO – La banda musicale dell’Arma al teatro dell’Unione di piazza Verdi per i 100 anni dell’associazione nazionale carabinieri di Viterbo Movm Pietro Cuzzoli. Sabato 17 ottobre alle 5 del pomeriggio. Maestro direttore, il colonnello Massimo Martinelli diplomato presso il conservatorio di Santa Cecilia di Roma in composizione, direzione d’orchestra, musica corale, pianoforte e strumentazione per Banda.

10 i brani previsti per sabato all’Unione, da Bellini a Bizet, Korngold e Williams.

Le radici della compagine risalgono al 1820, quando il Corpo dei Carabinieri Reali istituì il primo nucleo di trombettieri. Da quella prima formazione di segnalatori acustici il gruppo si è evoluto gradualmente nel corso dei decenni, trasformandosi nel 1862 in una vera e propria Fanfara e, infine, nel 1920, nel complesso orchestrale che conosciamo oggi.

Attualmente la Banda dell’Arma è composta da 102 orchestrali, tutti diplomati nei migliori conservatori d’Italia.

Il concerto sarà accompagnato anche dalla maestra Barbara Ghiloni, la prima insegnante di canto di Marco Mengoni, che festeggerà per l’occasione i suoi 35 anni di carriera.

Vocal coach, preparatrice artistica e organizzatrice di eventi internazionali, Ghiloni, oltre a Mengoni, ha formato generazioni di talenti tra cui anche Alessio Bernabei (Dear Jack, Amici) e Alina Deidda (Sanremo 2003). Collabora inoltre con foniatri e logopedisti e nel 2024 ha vinto il Festival degli autori, premio Pepi Morgia, e l’Europe Award Costa del Sol.

Dal luglio del 2000 dirige il complesso musicale dell’Arma il M° Massimo Martinelli che l’ha diretta, tra l’altro, alla camera dei deputati nel 2001, così come nel 2001 e 2005 in Giappone al festival mondiale delle bande dei corpi di polizia in occasione dell’esposizione universale di Aichi.

Definita oltreoceano “l’Orchestra che cammina” per la straordinaria capacità di unire il rigore formale delle sfilate alla precisione sonora di una sala da concerto, la banda dell’Arma dei carabinieri ha portato il tricolore nei più prestigiosi teatri ed eventi mondiali.