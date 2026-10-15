NewTuscia – ROMA – Dal 23 al 31 ottobre 2026 torna Officine Teatrabili, giunto alla sua quarta edizione. Ideato da Rossella Marchi, nasce con un obiettivo preciso: favorire la circuitazione professionale degli artisti e delle artiste con disabilità nel sistema dello spettacolo dal vivo, creando occasioni concrete di lavoro, visibilità e incontro con pubblici e territori differenti. La quarta edizione di Officine Teatrabili è vincitrice del Bando Accessibilità 2026 del Ministero della Cultura – MIC e porterà tre produzioni e sei repliche tra Lazio e Marche, costruendo un piccolo circuito che mette in relazione lo Spazio Diamante di Roma, il Teatro Comunale di Montecarotto, il Teatro Moriconi di Jesi e il Teatro Misa di Arcevia.

È proprio la circuitazione il cuore del progetto. Perché produrre spettacoli nei quali lavorano professionisti con disabilità è un passaggio necessario, ma non sufficiente se quegli spettacoli faticano poi a trovare luoghi nei quali essere programmati, incontrare il pubblico, generare continuità professionale. Officine Teatrabili nasce per provare ad agire su questo passaggio, trasformando l’inclusione da principio dichiarato a possibilità concreta di lavoro artistico. Per questo gli spettacoli non saranno presentati come eventi speciali o collocati all’interno di una programmazione separata, ma entreranno nelle stagioni teatrali 2026/2027 dei quattro spazi coinvolti. Una scelta che vuole sottrarre la presenza degli artisti con disabilità alla logica dell’eccezionalità e riconoscerli per ciò che sono: professionisti della scena, portatori di poetiche, competenze e linguaggi capaci di contribuire alla ricerca e al rinnovamento del teatro contemporaneo.

Tre gli spettacoli scelti per questa quarta edizione: “Un po’ lontano”, nuova creazione dell’Associazione Culturale Fuori Contesto, “Canto d’amore alla follia” della compagnia Animali Celesti, con Alessandro Garzella, che si definisce “artista paralimpico”, “Amleto principe di Danimarca” di Teatro Giovani Teatro Pirata, spettacolo dedicato alle nuove generazioni dagli 11 anni.

La rete di progetto riunisce Sala Umberto Srl, Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale e Hubstract. Made for art, mettendo in relazione competenze maturate nel campo della produzione e programmazione teatrale, del teatro per le nuove generazioni, della disabilità e dell’accessibilità culturale.

Accanto alla circuitazione degli artisti, Officine Teatrabili lavora infatti perché anche l’incontro con il pubblico possa essere il più ampio possibile. Le tre repliche romane saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria, mentre quelle marchigiane avranno un biglietto simbolico di 5 euro. Sono inoltre previste repliche rivolte alle scuole, momenti di confronto, materiali in linguaggio semplificato e easy to read e, nelle repliche dedicate, la presenza dell’interpretariato in Lingua dei Segni Italiana – LIS.

Partner tecnico e creativo, Hubstract. Made for art curerà inoltre l’identità visiva e l’aggiornamento del sito dell’edizione 2026 secondo i principi del Design for All e le linee guida WCAG 2.1, affinché l’accessibilità attraversi anche la comunicazione e gli strumenti attraverso cui il progetto incontra i suoi pubblici.

Officine Teatrabili prova così ad agire contemporaneamente sui due lati del palcoscenico: su chi ha diritto di abitarlo come professionista e su chi ha diritto di essere spettatore.

CALENDARIO MANIFESTAZIONE:

23 ottobre 2026 ore 20.30 – Spazio Diamante, Via Prenestina 230 Roma

UN PO’ LONTANO – Associazione Culturale Fuori Contesto

Di Daniel Bongioanni e Emilia Martinelli

Con Daniel Bongioanni e Tiziana Scrocca

Coreografie Lorenzo Caldarozzi

Luci Sofia Xella e Tommaso Lo Cascio

Regia Emilia Martinelli

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

23 ottobre 2026 ore 10.00 – Teatro Misa, Arcevia (AN)

AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA – Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale

Scritto e diretto da Sandro Fabiani

Con Sandro Fabiani e Morris Sabbatini

Spettacolo per le nuove generazioni dagli 11 anni

Ingresso € 5,00

24 ottobre 2026 ore 20.30 – Spazio Diamante, Via Prenestina 230 Roma

CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA – Compagnia Animali Celesti

scritto e diretto da Alessandro Garzella

con Francesca Mainetti e Alessandro Garzella

collaborazione alla messa in scena di Giulia Benetti, Chiara Pistoia, Anna Teotti e Antonio Viganò.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

25 ottobre 2026 ore 17.00 – Spazio Diamante, Via Prenestina 230 Roma

AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA – Teatro Giovani Teatro Pirata – Impresa Sociale

Scritto e diretto da Sandro Fabiani

Con Sandro Fabiani e Morris Sabbatini

Spettacolo per le nuove generazioni dagli 11 anni

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

27 ottobre 2026 ORE 21.00 – Teatro Moriconi, Jesi (AN)

CANTO D’AMORE ALLA FOLLIA – Compagnia Animali Celesti

scritto e diretto da Alessandro Garzella

con Francesca Mainetti e Alessandro Garzella

collaborazione alla messa in scena di Giulia Benetti, Chiara Pistoia, Anna Teotti e Antonio Viganò.

Ingresso € 5,00

30 ottobre 2026 ore 21.00 – Teatro Comunale di Montecarotto (AN)

UN PO’ LONTANO – Associazione Culturale Fuori Contesto

Di Daniel Bongioanni e Emilia Martinelli

Con Daniel Bongioanni e Tiziana Scrocca

Coreografie Lorenzo Caldarozzi

Luci Sofia Xella e Tommaso Lo Cascio

Regia Emilia Martinelli

Ingresso € 5,00

Per info e prenotazioni Spazio Diamante, via Prenestina 230 Roma:

tel. 345.1474533 mail botteghino@spaziodiamente.it

Per info e prenotazioni Teatro Comunale di Montecarotto (AN), Teatro Moriconi di Jesi (AN), Teatro Misa di Arcevia (AN):

Tel. 0731.56590 / 334.1684688 mail biglietteria@teatrogiovaniteatropirata.it