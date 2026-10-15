NewTuscia – VITERBO – Unire le forze per un obiettivo comune, nobile ed essenziale: proteggere la salute e donare speranza a chi ne ha più bisogno. È con questo spirito di solidarietà che Uil Viterbo e Avis “Romano Milioni” Viterbo rinnovano il proprio impegno verso la comunità, promuovendo una Giornata di donazione del sangue.

L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 16 ottobre, a partire dalle ore 8 presso la sede della Uil in via Cardarelli, 22 a Viterbo. Ad accogliere i donatori ci sarà un’autoemoteca dell’Avis pronta ad effettuare i prelievi in totale sicurezza e professionalità.

Donare il sangue è un atto d’amore altruista e consapevole, un piccolo gesto individuale che si trasforma in un bene inestimabile per l’intera collettività. In un momento in cui la necessità di risorse ematiche è sempre costante nelle strutture sanitarie, l’iniziativa promossa da Uil e Avis rappresenta una chiamata al cuore di tutti i cittadini, dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per facilitare la partecipazione di tutti, si ricorda che non è indispensabile il digiuno completo. Prima di donare è infatti possibile consumare una leggera colazione a base di thè, orzo o caffè, frutta fresca o succo di frutta, biscotti secchi. Si raccomanda comunque di evitare l’assunzione di latte e derivati del latte prima della donazione.

Per organizzare al meglio l’afflusso è raccomandata la prenotazione. È possibile quindi prenotare chiamando il numero 0761.237394.